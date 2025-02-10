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В Госдуме рассмотрят проект о защите русского языка
В Госдуме рассмотрят проект о защите русского языка - РИА Новости, 10.02.2025
В Госдуме рассмотрят проект о защите русского языка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о решении совета ГД рассмотреть во вторник в первом чтении проект о защите русского языка, сказано на сайте... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:15:00+03:00
2025-02-10T17:15:00+03:00
2025-02-10T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о решении совета ГД рассмотреть во вторник в первом чтении проект о защите русского языка, сказано на сайте Госдумы."По решению совета Государственной Думы во вторник, 11 февраля, в первом чтении будет рассмотрен законопроект о защите русского языка. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин", - говорится в сообщении на сайте ГД.Отмечается, что вместе с законопроектом депутаты обсудят постановление, в котором определят основные направления доработки его положений ко второму чтению."Законопроект важный. Государственный язык — основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия", — подчеркнул Володин.Председатель Госдумы отметил, что необходимо беречь и развивать русский язык, создавать условия для его популяризации.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ГД ускорить рассмотрение законопроекта, обеспечив его доработку.
https://ria.ru/20250204/sovet-1997382680.html
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, владимир путин
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин
В Госдуме рассмотрят проект о защите русского языка
Советы Госдумы 11 февраля рассмотрит проект о защите русского языка