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Житель Запорожья рассказал, что многие в городе хотят остаться в России - РИА Новости, 10.02.2025
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23:31 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/zaporozhe-1998512114.html
Житель Запорожья рассказал, что многие в городе хотят остаться в России
Житель Запорожья рассказал, что многие в городе хотят остаться в России - РИА Новости, 10.02.2025
Житель Запорожья рассказал, что многие в городе хотят остаться в России
Многие жители Запорожья не планируют покидать город в случае приближения российских войск, рассказал РИА Новости местный житель Константин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T23:31:00+03:00
2025-02-10T23:31:00+03:00
россия
запорожье
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Многие жители Запорожья не планируют покидать город в случае приближения российских войск, рассказал РИА Новости местный житель Константин. "Некоторые (жители), которые раньше собирались, если, допустим, фронт будет приближаться к Запорожью, то некоторые хотели уезжать, то сейчас сказали "будем оставаться", - рассказал Константин. По его словам, он общается с многими людьми, которые покинули Мариуполь, Волноваху и другие города, и сейчас они ищут возможность вернуться в свои дома. При этом жители Запорожья, даже те, кто служили в ВСУ, не планируют покидать город и не поддерживают украинские войска в боях. "Я знаю таких людей, они говорят, как бы побыстрей попасть домой. Ещё попробуй с Украины выехать, тебя ещё не выпустят. Всем это уже надоело…. Некоторые говорят: "хоть я и служил в армии, я никого не убивал, пусть разбираются, но я не хочу выезжать". Много людей стали за то, чтобы остаться на территории России", - рассказал Константин. Кроме того, он отметил, что отношение к России в городе Запорожье значительно изменилось с начала 2022 года. "Поменялось отношение (к России — ред.). Видно, как показывают в телеграм-каналах, как развлекается золотая молодежь (на Украине — ред.), а твой брат или сват где-то уже похоронен, и повестки не дождёшься, и выплаты не дождёшься... Но основная масса хочет, чтобы война закончилась и куда дошли — там и стали. Но если взять по Запорожью, некоторые хотят, чтобы вся область вернулась в состав Украины, и на Донецк и Луганск им уже давно без разницы. Но некоторые не против, чтобы и Запорожье было Россией", - сказал Константин. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241113/vsu-1983448087.html
https://ria.ru/20250208/vsu-1998135988.html
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россия, запорожье, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Россия, Запорожье, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Житель Запорожья рассказал, что многие в городе хотят остаться в России

Житель Запорожья Константин: многие в городе хотят остаться на территории России

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Многие жители Запорожья не планируют покидать город в случае приближения российских войск, рассказал РИА Новости местный житель Константин.
«
"Некоторые (жители), которые раньше собирались, если, допустим, фронт будет приближаться к Запорожью, то некоторые хотели уезжать, то сейчас сказали "будем оставаться", - рассказал Константин.
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По его словам, он общается с многими людьми, которые покинули Мариуполь, Волноваху и другие города, и сейчас они ищут возможность вернуться в свои дома. При этом жители Запорожья, даже те, кто служили в ВСУ, не планируют покидать город и не поддерживают украинские войска в боях.
«
"Я знаю таких людей, они говорят, как бы побыстрей попасть домой. Ещё попробуй с Украины выехать, тебя ещё не выпустят. Всем это уже надоело…. Некоторые говорят: "хоть я и служил в армии, я никого не убивал, пусть разбираются, но я не хочу выезжать". Много людей стали за то, чтобы остаться на территории России", - рассказал Константин.
Кроме того, он отметил, что отношение к России в городе Запорожье значительно изменилось с начала 2022 года.
"Поменялось отношение (к России — ред.). Видно, как показывают в телеграм-каналах, как развлекается золотая молодежь (на Украине — ред.), а твой брат или сват где-то уже похоронен, и повестки не дождёшься, и выплаты не дождёшься... Но основная масса хочет, чтобы война закончилась и куда дошли — там и стали. Но если взять по Запорожью, некоторые хотят, чтобы вся область вернулась в состав Украины, и на Донецк и Луганск им уже давно без разницы. Но некоторые не против, чтобы и Запорожье было Россией", - сказал Константин.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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