https://ria.ru/20250210/yaponiya-1998333516.html

Премьер Японии подарил Трампу золотой самурайский шлем и вазу Кутани

Премьер Японии подарил Трампу золотой самурайский шлем и вазу Кутани - РИА Новости, 10.02.2025

Премьер Японии подарил Трампу золотой самурайский шлем и вазу Кутани

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:47:00+03:00

2025-02-10T06:47:00+03:00

2025-02-10T06:47:00+03:00

в мире

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тоттори (префектура)

дональд трамп

сигэру исиба

есимаса хаяси

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ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба во ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов, выполненную в национальной технике Кутани, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Президенту Трампу были преподнесены декоративный самурайский шлем кабуто – украшение к майскому (дню мальчиков – ред.) и вазу для цветов, выполненную в традиционной японской технике Кутани. Я воздержусь от комментариев о цене, так как это затрагивает отношения с другой стороной. Президент Трамп очень дорожит своей семьей, и этот подарок был преподнесен вместе с пожеланиями здоровья и роста его семье и внукам", - сказал Хаяси. Между тем, японским СМИ стало известно, что золотой самурайский шлем был выполнен на второй родине премьер-министра в префектуре Тоттори. Цвет был выбран с учетом того, что это любимый цвет Трампа. Именно из этих соображений экс-премьер-министр Синдзо Абэ подарил Трампу золотую клюшку для гольфа. В компанию "Букет кукол", которая производит кукол ко дню девочек 3 марта и декоративные шлемы ко дню мальчиков 5 мая, согласно сведениям новостной службы телекомпании Nippon Television Network, заказ на изготовление поступил от японского МИД в ноябре, так как предполагалось, что в конце ноябре состоится первая встреча Исибы с Трампом. Таким образом, шлем был готов уже к концу ноября. У МИД Японии было два основных пожелания: чтобы шлем можно было надеть и чтобы он был выполнен с максимальным использованием золотого цвета. Еще одной причиной выбора самурайского шлема кабуто в качестве подарка стал "самурайский бум" в западных странах, произведенный ремейком телесериала "Сёгун". Размеры шлема - 57 на 48 сантиметров и 81 сантиметр в высоту. Как сообщают многочисленные японские СМИ, его аналог стоит 168 тысяч иен (чуть больше 1000 долларов). Премьер-министр Японии Сигэру Исиба посетил с визитом США, где 7 февраля состоялась его первая личная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Исиба стал вторым главой государства, с кем встретился Трамп после инаугурации на второй президентский срок. По итогам встречи было принято совместное заявление. По итогам визита премьер Исиба в эфире телеканала NHK высказал мнение, что он "хорошо поладит" с Трампом.

https://ria.ru/20250207/spg-1998085990.html

https://ria.ru/20250209/yaponiya-1998219512.html

https://ria.ru/20250209/isiba-1998222011.html

япония

сша

тоттори (префектура)

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в мире, япония, сша, тоттори (префектура), дональд трамп, сигэру исиба, есимаса хаяси