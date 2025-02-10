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В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв - РИА Новости, 10.02.2025
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T01:22:00+03:00
2025-02-10T01:22:00+03:00
2025-02-10T01:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Полтавской области звучит с 21.16 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998318417.html
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полтава, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв