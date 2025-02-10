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Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям в 2025 какие пособия положены и как их получить

Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям — это мера государственной социальной помощи родителям с тремя и более детьми. О том, какие пособия положены в 2025 году на третьего... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:02:00+03:00

2025-02-10T17:02:00+03:00

2025-02-10T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Выплаты многодетным семьям — это мера государственной социальной помощи родителям с тремя и более детьми. О том, какие пособия положены в 2025 году на третьего ребенка и последующих детей, что изменилось при назначении выплат и как оформить — в материале РИА Новости. Выплаты многодетным семьям в 20251 января 2025 года в России стартовал новый национальный проект “Семья”, направленный на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости."Для поддержки многодетных семей в стране есть различные льготы, субсидии, денежные пособия и другие виды социальной помощи, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Они определены указом президента от 05.05.1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". Выплаты устанавливаются федеральным законодательством, также есть и региональные программы.Кроме денежных выплат многодетные семьи имеют право на ряд льгот, например, на налоговые вычеты, бесплатный проезд на общественном транспорте и т.д. Узнать информацию о мерах соцподдержки в регионах можно на сайтах местных органов власти".Какие семьи считаются многодетными?В России многодетными семьями принято считать те, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Это могут быть не только родные дети, но и пасынки, падчерицы, а также усыновленные. Однако согласно указу президента № 431 регионы вправе сами решать, каким семьям давать статус многодетных в зависимости от национальных и культурных особенностей территории. Так, в Ингушетии в эту категорию попадают после рождения пятого ребенка. “Статус многодетной семьи в РФ устанавливается бессрочно. При этом предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии, что он обучается очно в образовательной организации”, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Какие выплаты положены многодетным семьямКак правило, выплаты многодетным семьям положены после рождения третьего ребенка, хотя это зависит от регионального законодательства. Когда он появляется на свет, семья имеет право на ту же материальную помощь, что при рождении первого и второго ребенка, а именно: В некоторых регионах к единовременной выплате при рождении третьего ребенка местные власти добавляют средства из федерального бюджета: в Москве — 16 642 рубля, в Татарстане — 19 981 рубль, а в Ханты-Мансийском автономном округе 35 тысяч рублей.“При присвоении звания "Мать-героиня" награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн руб. Также одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом "Родительская слава" выплачивается единовременное денежное поощрение — в размере 500 000 рублей, а при награждении, начиная с 15.08.2022, медалью ордена "Родительская слава" — в размере 200 000 рублей”, — добавляет Оксана Васильева.Во многих регионах после рождения третьего ребенка положен дополнительный материнский капитал: 100 000 рублей платят в Амурской области, 75 728 рублей за третьего или последующих детей выплачивают во Владимирской области, а в Приморском крае 550 000 рублей за третьего ребенка, который родился после 1 января 2023 года. Региональный семейный капитал не предусмотрен в Москве, Астраханской, Пензенской областях, Пермском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Чеченской Республике.Средства разрешено потратить на улучшение жилищных условий, газификацию дома, подключение водопровода, обучение детей, погашение ипотечного кредита и т.д. В регионах с низкой рождаемостью на третьего и последующих детей, рожденных до 31 декабря 2022 года, ежемесячно выплачивают региональный детский прожиточный минимум. В Ярославской области в 2025 году многодетные семьи получают 17 201 рублей. Но при условии, что доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе: в 2025 году — 38 658 рублей.Кроме этого, семьи и тремя и более детьми имеют право на другие льготы. Например, они могут получать стандартный налоговый вычет и дополнительный имущественный вычет. Во многих регионах России многодетным разрешено не платить транспортный налог, также для них доступны бесплатные железнодорожные билеты, скидка на проезд для детей на общественном транспорте. Льготные авиабилеты положены на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний Восток. При оформлении ипотечного кредита родители с тремя и более детьми получают пониженную ставку. Если семья попала в трудную жизненную ситуацию, то ей могут разрешить снизить сумму платежа или не платить вовсе в течение 6 месяцев. В школах детям из многодетных семей положено бесплатное питание. Государство обеспечивает им один день в месяц для бесплатного посещения музеев и другого культурного отдыха. Для родителей доступны лекарства для детей до 6 лет, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и т.д.Виды поддержки, доступные многодетным семьям в столице, перечисляет Оксана Васильева:Ежемесячные выплатыЕжемесячные выплаты многодетным семьям варьируются в зависимости от региона проживания. Так, в Санкт-Петербурге малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до их трехлетия назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 18 749,00 рублей. Пособие по уходу за ребенком до трех лет рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов родителей. Единовременные выплатыС 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении первого, второго, третьего и последующих детей составляет 26 400, 41 рублей. При этом в некоторых регионах предусмотрена дополнительная денежная надбавка. Например, в Калининграде при рождении третьего ребенка доплачивают 10 тыс. рублей, также как и за всех остальных. Петербуржцы могут получить денежную помощь для покупки вещей и продуктов питания для третьего и последующих детей.Ежегодные выплатыЕжегодные выплаты многодетным семьям также регулируются региональным законодательством. Например, в Санкт-Петербурге многодетным семьям, независимо от уровня дохода, перечисляют ежегодную выплату на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже. В 2024 году размер выплаты составил 5 899 руб. на детей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, по очной форме обучения, не старше 23 лет и 10000 руб. на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также детей, зачисленных в первый класс в общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего образования.“На федеральном уровне отдельных льгот и гарантий, связанных непосредственно с награждением знаком отличия "Материнская слава", не предусмотрено, но они могут быть установлены региональным законодательством, - добавляет Оксана Васильева. - Так, например, в Московской области награжденной этим знаком женщине полагается единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей. На выплаты также могут рассчитывать и граждане, награждаемые другими почетными знаками. Для получения денежного поощрения одному из награжденных родителей нужно обратиться с письменным заявлением в уполномоченный исполнительный орган субъекта РФ”.Выплата малоимущим многодетным семьямМалоимущие семьи вправе претендовать на единое пособие беременным и на детей до 17 лет, ежемесячную выплату из материнского капитала, субсидию на оплату ЖКУ. В зависимости от регионов могут быть назначены и другие пособия.Выплаты многодетным матерямВ некоторых регионах многодетным матерям, которые родили 10 и более детей и получают пенсию, устанавливается доплата, которая может доходить до 10 тыс. рублей. Если мать родила пять и более детей и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, то ей к пенсии в 2025 году ежемесячно добавляют 4 298 рублей. В ряде субъектов РФ есть особые премии для многодетных матерей. Например, в Ростовской области женщина может получить диплом "За заслуги в воспитании детей" и единовременное денежное поощрение в размере 50 000 руб. Для этого нужно иметь четырех детей, также учитываются их успехи, положительная характеристика семьи т.д. Компенсационные выплатыМногодетные семьи имеют право на компенсацию за детский сад в 20-70% в зависимости от субъекта страны. В некоторых регионах дошкольные учреждения для них бесплатны. Кроме этого, семьям с тремя и более детьми положена ежемесячная компенсационная выплата от 20% до 50% на оплату услуг ЖКХ в квартире или частном доме. В Москве многодетные родители могут получить деньги за использование стационарного телефона, а также за покупку детской одежды для посещения занятий, после рождения третьего ребенка положена компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Ежемесячные компенсационные выплаты многодетным семьям в 2025 году увеличатся на 5,5%.Выплаты к школеКаждый субъект России сам определяет какие доплаты полагаются семьям в качестве меры поддержки. Так, в Алтайском крае власти предоставляют многодетным семьям 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассника, на учащихся 2-11 классов ежегодно полагается 5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге один из родителей в семье с тремя и более детьми имеет право на ежегодную выплату для покупки спортивной или школьной формы, которая в 2025 году составляет 6 171 рублей или 10 461 рублей в зависимости от формы обучения - в школе или среднем профессиональном учебном заведении. При этом среднедушевой доход семьи не учитывается. Выплаты по ипотекеПри рождении третьего государство готово погасить часть ипотечного кредита многодетной семьи, на эти цели выделяется 450 тыс. рублей. Если сумма долга меньше, то остаток "сгорит" и не будет перенесен на следующие кредиты. Выплаты вместо земельного участкаСемьям, в которых три и более детей, предоставляется бесплатный земельный участок. Чтобы его получить, нужно встать на учет и отстоять в очереди, что порой затягивается на долгие годы. Во многих субъектах России вместо участка можно получить денежную компенсацию. При этом размер выплаты и ее условия могут меняться в зависимости от региона. В Санкт-Петербурге земельный капитал в 2025 году составляет 472 454,93 рублей.Пособие по безработицеУ многодетных есть возможность оформить пособие по безработице на общих основаниях и получить другие привилегии, положенные безработным. Дополнительные выплатыВ некоторых регионах есть дополнительные выплаты за рождение пятого и последующих детей. Например, в Калининградской области размер денежной поддержки составляет 200 тыс. рублей, а если женщина родила сразу тройню — 1 млн. В Москве семьям с десятью и более детьми полагаются выплаты матерям на пенсии, а также денежные средства к Международному дню семьи и ко Дню знаний. Также есть компенсация на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет.Размер выплат многодетным семьямРазмеры выплат многодетным семьям отличаются в зависимости от региона, так как многие субъекты сами устанавливают их сумму в зависимости от обеспеченности бюджета и других факторов. Для всех семей, у которых рождаются дети, единовременная выплата составляет 26 400, 41 рублей. Условия выплат многодетным семьямДля назначения выплат нужно иметь статус многодетной семьи. "При признании семьи многодетной не учитываются погибшие дети, а также те, кто воспитываются в школах-интернатах и детских домах, находятся в местах лишения свободы, — пояснил юрист Александр Иванов. — Кроме этого, в счет не идут дети, родители которых лишились родительских прав или были в них ограничены. Регионы сами решают, до какого возраста ребенка семья имеет право на привилегии и льготы. Например, в отдельных регионах семья будет считаться многодетной, пока старшему не исполнится 23 года, а в других — от 16 до 23 лет".Оформление выплатДля того, чтобы получить финансовую поддержку от государства, многодетным семьям необходимо оформить соответствующее удостоверение. Для этого нужно подать заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства. Необходимые документы:ДокументыДля оформления выплат понадобятся:В зависимости от типа выплаты, могут потребовать справку об обучении ребенка (детей), документ о смене имени, документ подтверждающий отсутствие одного из родителей. Оформить выплаты можно через соцзащиту по месту жительства или в МФЦ. Также предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетной семье можно оформить через Госуслуги, для этого нужно написать заявления и ждать результатов в течение 10 дней. “Государственные пособия, а также иные выплаты в связи с рождением ребенка не облагаются НДФЛ. Также работающие родители имеют право на получение стандартного налогового вычета на детей”, - говорит Оксана Васильева. С 2025 года вычет на третьего и последующих детей равен 6 000 рублей.Изменения в 2025 годуВ соответствии с указом Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". “Правительство установило единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а банк данных о таких семьях и мерах их поддержки ведется на единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере, — говорит Оксана Васильева. — Многодетным семьям гарантировано:По словам эксперта, порядок и условия должны определить субъекты РФ. Помимо этого российским регионам рекомендовано установить ряд мер поддержки. “В том числе — обеспечение лекарствами по рецептам детей в возрасте до 6 лет, проезд школьников в пассажирском транспорте и питание в школе, а также обеспечение их одеждой для учебы и спортивной формой. Все это должно быть бесплатным. Детей из многодетных семей должны брать в сад в первую очередь. Семьям будут помогать в улучшении жилищных условий, предоставлять обеспеченную инфраструктурой землю, — отмечает юрист. — А малоимущим семьям, чье единственное жилье признано аварийным, будет предоставлено другое по договору соцнайма вне очереди”.С 1 января 2025 года размер стандартных налоговых вычетов на третьего и последующих детей повышен до 6 000 рублей. Кроме того, работающие родители с двумя и более детьми получат право на “налоговый кэшбек” — возврат 7% из 13% уплаченного НДФЛ, если доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе проживания. Фактически НДФЛ для таких семей составит 6%, но получить его можно будет в 2026 году. До 2030 года продлена программ выплат для многодетных семей, которая позволяет списать 450 тысяч рублей с ипотеки. Субсидию вправе получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. При этом договор ипотеки должен быть заключен до 1 июля 2031 года.Планируется ввести сертификаты на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей, срок действия которых составит три года с момента рождения третьего или последующего ребёнка.

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