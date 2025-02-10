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ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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13:46 10.02.2025 (обновлено: 13:49 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vsu-1998401805.html
ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области - РИА Новости, 10.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 380 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, а также семь пунктов управления РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:46:00+03:00
2025-02-10T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
технологии
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 380 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Технологии, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 380 военных в Курской области, пятеро сдались в плен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 380 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов, пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
Вчера, 08:46
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, мостоукладчик, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Житель оккупированного ВСУ Красноармейска во время беседы с журналистами Euronews. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Житель оккупированного ВСУ Красноармейска шокировал европейцев
Вчера, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияТехнологииСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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