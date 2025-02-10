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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:41:00+03:00

2025-02-10T12:41:00+03:00

2025-02-10T12:45:00+03:00

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харьковская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)