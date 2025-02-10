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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 10.02.2025 (обновлено: 12:45 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vsu-1998382604.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:41:00+03:00
2025-02-10T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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