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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 10.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:41:00+03:00
2025-02-10T12:41:00+03:00
2025-02-10T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки "Север"