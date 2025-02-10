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В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно - РИА Новости, 10.02.2025
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20:16 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/voronezh-1998495605.html
В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно
В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно - РИА Новости, 10.02.2025
В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно
Ректор воронежского вуза, которого обвиняют в даче взятки и распространении порно, а также заведующий кафедры, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:16:00+03:00
2025-02-10T20:16:00+03:00
происшествия
россия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Ректор воронежского вуза, которого обвиняют в даче взятки и распространении порно, а также заведующий кафедры, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, предстанут перед судом, сообщили в СУСК России по Воронежской области. По данным прокуратуры, речь идёт о ректоре Воронежского государственного университета Дмитрии Ендовицком и заведующем кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрие Трещевском. "Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении ректора высшего образовательного учреждения города Воронежа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), и 11 преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии), а также заведующего кафедрой указанного образовательного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", — говорится в Telegram-канале регионального СУСК. Областная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, теперь уголовное дело будет направлено в суд. Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. "Также ректор вуза обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", — добавили в ведомстве. Кроме того, в на имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей. Ранее суд арестовал ректора вуза, а заведующего кафедрой отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html
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происшествия, россия, воронежская область, воронеж, воронежский государственный университет
Происшествия, Россия, Воронежская область, Воронеж, Воронежский государственный университет
В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно

В Воронеже ректора вуза будут судить за дачу взятки и распространение порно

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой ВГУДмитрий Ендовицкий
Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой ВГУ
Дмитрий Ендовицкий. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Ректор воронежского вуза, которого обвиняют в даче взятки и распространении порно, а также заведующий кафедры, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, предстанут перед судом, сообщили в СУСК России по Воронежской области.
По данным прокуратуры, речь идёт о ректоре Воронежского государственного университета Дмитрии Ендовицком и заведующем кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрие Трещевском.
Игорь Воротников - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Ректора НГАТУ арестовали по делу о коррупции
15 января, 17:05
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении ректора высшего образовательного учреждения города Воронежа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), и 11 преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии), а также заведующего кафедрой указанного образовательного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", — говорится в Telegram-канале регионального СУСК.
Областная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, теперь уголовное дело будет направлено в суд.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате
17 января, 13:27
Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.
"Также ректор вуза обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", — добавили в ведомстве.
Кроме того, в на имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
Ранее суд арестовал ректора вуза, а заведующего кафедрой отправил под домашний арест.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Замдиректора НИИ им. Баумана получил 8,5 года колонии за взятку
25 ноября 2024, 13:00
 
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