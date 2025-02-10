https://ria.ru/20250210/voronezh-1998495605.html

В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно

В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно - РИА Новости, 10.02.2025

В Воронеже ректора вуза будут судить за распространение порно

Ректор воронежского вуза, которого обвиняют в даче взятки и распространении порно, а также заведующий кафедры, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:16:00+03:00

2025-02-10T20:16:00+03:00

2025-02-10T20:16:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Ректор воронежского вуза, которого обвиняют в даче взятки и распространении порно, а также заведующий кафедры, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, предстанут перед судом, сообщили в СУСК России по Воронежской области. По данным прокуратуры, речь идёт о ректоре Воронежского государственного университета Дмитрии Ендовицком и заведующем кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрие Трещевском. "Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении ректора высшего образовательного учреждения города Воронежа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), и 11 преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (распространение порнографии), а также заведующего кафедрой указанного образовательного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", — говорится в Telegram-канале регионального СУСК. Областная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, теперь уголовное дело будет направлено в суд. Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. "Также ректор вуза обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", — добавили в ведомстве. Кроме того, в на имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей. Ранее суд арестовал ректора вуза, а заведующего кафедрой отправил под домашний арест.

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https://ria.ru/20250117/delo-1994184981.html

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происшествия, россия, воронежская область, воронеж, воронежский государственный университет