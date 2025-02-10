Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/volgograd-1998385022.html
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину - РИА Новости, 10.02.2025
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину
Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:54:00+03:00
2025-02-10T12:54:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, в полицию Волгограда обратился водитель такси и сообщил, что пассажир отказался оплачивать поездку и ударил его ножом в живот, а затем угнал машину. Водителю понадобилась медицинская помощь. Полицейским удалось задержать напавшего. "Им оказался 22-летний неработающий, ранее неоднократно судимый волгоградец. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что после совершения преступления бросил автомашину в частном секторе в Дзержинском районе (Волгограда), повредив ножом колёса транспортного средства", - говорится в сообщении полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
https://ria.ru/20241217/sobaka-1989630679.html
https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991739945.html
волгоград
волгоградская область
дзержинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину

В Волгограде пассажир, отказавшись платить, ударил водителя ножом и угнал машину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, в полицию Волгограда обратился водитель такси и сообщил, что пассажир отказался оплачивать поездку и ударил его ножом в живот, а затем угнал машину. Водителю понадобилась медицинская помощь.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Карелии задержали женщину, ударившую мужчину ножом из-за собаки
17 декабря 2024, 11:13
Полицейским удалось задержать напавшего.
"Им оказался 22-летний неработающий, ранее неоднократно судимый волгоградец. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что после совершения преступления бросил автомашину в частном секторе в Дзержинском районе (Волгограда), повредив ножом колёса транспортного средства", - говорится в сообщении полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Липецке мужчину, ударившего ножом подростка, будут судить за убийство
27 декабря 2024, 17:52
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьДзержинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала