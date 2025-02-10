https://ria.ru/20250210/volgograd-1998385022.html

В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину

В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину - РИА Новости, 10.02.2025

В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину

Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:54:00+03:00

2025-02-10T12:54:00+03:00

2025-02-10T12:54:00+03:00

происшествия

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, в полицию Волгограда обратился водитель такси и сообщил, что пассажир отказался оплачивать поездку и ударил его ножом в живот, а затем угнал машину. Водителю понадобилась медицинская помощь. Полицейским удалось задержать напавшего. "Им оказался 22-летний неработающий, ранее неоднократно судимый волгоградец. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что после совершения преступления бросил автомашину в частном секторе в Дзержинском районе (Волгограда), повредив ножом колёса транспортного средства", - говорится в сообщении полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

https://ria.ru/20241217/sobaka-1989630679.html

https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991739945.html

волгоград

волгоградская область

дзержинский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)