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В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину - РИА Новости, 10.02.2025
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину
Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:54:00+03:00
2025-02-10T12:54:00+03:00
2025-02-10T12:54:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. Волгоградские полицейские задержали мужчину, который вместо оплаты за поездку ударил ножом в живот водителя такси и угнал его машину, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, в полицию Волгограда обратился водитель такси и сообщил, что пассажир отказался оплачивать поездку и ударил его ножом в живот, а затем угнал машину. Водителю понадобилась медицинская помощь. Полицейским удалось задержать напавшего. "Им оказался 22-летний неработающий, ранее неоднократно судимый волгоградец. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что после совершения преступления бросил автомашину в частном секторе в Дзержинском районе (Волгограда), повредив ножом колёса транспортного средства", - говорится в сообщении полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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происшествия, волгоград, волгоградская область, дзержинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Дзержинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде пассажир ударил водителя ножом и угнал его машину
В Волгограде пассажир, отказавшись платить, ударил водителя ножом и угнал машину