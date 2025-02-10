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В Новгороде 99-летний ветеран получил медаль к юбилею Победы - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:03 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/veteran-1998387867.html
В Новгороде 99-летний ветеран получил медаль к юбилею Победы
В Новгороде 99-летний ветеран получил медаль к юбилею Победы - РИА Новости, 10.02.2025
В Новгороде 99-летний ветеран получил медаль к юбилею Победы
Одним из первых медаль к 80-летию Победы получил Василий Крестьянинов в день своего 99-летия, рассказал и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:03:00+03:00
2025-02-10T13:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
новгородская область
россия
япония
александра дронова
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Одним из первых медаль к 80-летию Победы получил Василий Крестьянинов в день своего 99-летия, рассказал и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов. Он уточнил, что в понедельник поздравил Крестьянинова и вручил ему медаль. Юбилейные медали к 80-летнию Победы вручаются в Новгородской области по поручению президента РФ. "Василию Степановичу исполнилось 99 лет! С удовольствием и гордостью вручил медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945"… Василий Степанович награждён одним из первых. Он участник войны, мужественный человек, который спас нашу страну и многое сделал для воспитания молодёжи, сохранения правды о войне", - рассказал Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ветеран Великой Отечественной войны Крестьянинов участвовал в боях с милитаристской Японией. Сейчас полковник в отставке проживает в Великом Новгороде. Василию Степановичу на момент начала войны было 15 лет. Его призвали в Красную Армию в ноябре 1943 года и направили в войсковую часть Забайкальского фронта на территории Монголии. Не раз ему приходилось отражать вылазки японских самураев, помогая пограничникам. Окончание войны встретил 2 сентября 1945 года под китайским городом Мукден. После окончания в 1950 году военно-политического училища до октября 1976 года служил в подразделениях и частях Забайкальского и Ленинградского военных округов. Вся его последующая жизнь тоже была связана с армией. Василий Степанович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и юбилейными медалями, благодарностью верховного главнокомандующего И.В. Сталина, имеет три награды Монгольской Народной Республики.
https://ria.ru/20250209/rekonstruktsija-1998266343.html
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общество, новгородская область, россия, япония, александра дронова, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Новгородская область, Россия, Япония, Александра Дронова, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Новгороде 99-летний ветеран получил медаль к юбилею Победы

Новгородский 99-летний ветеран Крестьянинов получил медаль к юбилею Победы

© Фото : пресс-служба и.о. губернатора Новгородской областиВетеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : пресс-служба и.о. губернатора Новгородской области
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Одним из первых медаль к 80-летию Победы получил Василий Крестьянинов в день своего 99-летия, рассказал и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что в понедельник поздравил Крестьянинова и вручил ему медаль. Юбилейные медали к 80-летнию Победы вручаются в Новгородской области по поручению президента РФ.
© Фото : пресс-служба и.о. губернатора Новгородской областиИ.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов вручает медаль к 80-летию Победы ветерану Великой Отечественной войны Василию Крестьяниновову
И.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов вручает медаль к 80-летию Победы ветерану Великой Отечественной войны Василию Крестьяниновову - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : пресс-служба и.о. губернатора Новгородской области
И.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов вручает медаль к 80-летию Победы ветерану Великой Отечественной войны Василию Крестьяниновову
"Василию Степановичу исполнилось 99 лет! С удовольствием и гордостью вручил медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945"… Василий Степанович награждён одним из первых. Он участник войны, мужественный человек, который спас нашу страну и многое сделал для воспитания молодёжи, сохранения правды о войне", - рассказал Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ветеран Великой Отечественной войны Крестьянинов участвовал в боях с милитаристской Японией. Сейчас полковник в отставке проживает в Великом Новгороде.
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Василию Степановичу на момент начала войны было 15 лет. Его призвали в Красную Армию в ноябре 1943 года и направили в войсковую часть Забайкальского фронта на территории Монголии. Не раз ему приходилось отражать вылазки японских самураев, помогая пограничникам. Окончание войны встретил 2 сентября 1945 года под китайским городом Мукден. После окончания в 1950 году военно-политического училища до октября 1976 года служил в подразделениях и частях Забайкальского и Ленинградского военных округов. Вся его последующая жизнь тоже была связана с армией.
Василий Степанович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и юбилейными медалями, благодарностью верховного главнокомандующего И.В. Сталина, имеет три награды Монгольской Народной Республики.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоНовгородская областьРоссияЯпонияАлександра ДроноваВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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