В Новгороде 99-летний ветеран получил медаль к юбилею Победы
Новгородский 99-летний ветеран Крестьянинов получил медаль к юбилею Победы
© Фото : пресс-служба и.о. губернатора Новгородской областиВетеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Крестьянинов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Одним из первых медаль к 80-летию Победы получил Василий Крестьянинов в день своего 99-летия, рассказал и.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что в понедельник поздравил Крестьянинова и вручил ему медаль. Юбилейные медали к 80-летнию Победы вручаются в Новгородской области по поручению президента РФ.
© Фото : пресс-служба и.о. губернатора Новгородской областиИ.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов вручает медаль к 80-летию Победы ветерану Великой Отечественной войны Василию Крестьяниновову
И.о. губернатора Новгородской области Александр Дронов вручает медаль к 80-летию Победы ветерану Великой Отечественной войны Василию Крестьяниновову
"Василию Степановичу исполнилось 99 лет! С удовольствием и гордостью вручил медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945"… Василий Степанович награждён одним из первых. Он участник войны, мужественный человек, который спас нашу страну и многое сделал для воспитания молодёжи, сохранения правды о войне", - рассказал Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ветеран Великой Отечественной войны Крестьянинов участвовал в боях с милитаристской Японией. Сейчас полковник в отставке проживает в Великом Новгороде.
Василию Степановичу на момент начала войны было 15 лет. Его призвали в Красную Армию в ноябре 1943 года и направили в войсковую часть Забайкальского фронта на территории Монголии. Не раз ему приходилось отражать вылазки японских самураев, помогая пограничникам. Окончание войны встретил 2 сентября 1945 года под китайским городом Мукден. После окончания в 1950 году военно-политического училища до октября 1976 года служил в подразделениях и частях Забайкальского и Ленинградского военных округов. Вся его последующая жизнь тоже была связана с армией.
Василий Степанович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и юбилейными медалями, благодарностью верховного главнокомандующего И.В. Сталина, имеет три награды Монгольской Народной Республики.