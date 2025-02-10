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Более 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья - РИА Новости, 10.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:10 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/svo-1998476330.html
Более 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья
Более 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья - РИА Новости, 10.02.2025
Более 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья
Более 100 участников СВО проходят сейчас реабилитацию и получают новую специальность в семейном центре имени Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:10:00+03:00
2025-02-10T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 100 участников СВО проходят сейчас реабилитацию и получают новую специальность в семейном центре имени Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Это первый в стране реабилитационный центр для людей от 18 до 40 лет с потерей зрения и слуха. Он открылся в октябре. По соглашению со статс-секретарем – замминистра обороны РФ, председателем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой тут проходят адаптацию, в том числе, бойцы, получившие ранения в зоне СВО. На данный момент здесь находятся участники боевых действий из Подмосковья, ЛНР, ДНР, Краснодарского и Забайкальского краев, Хабаровска и других регионов. Они могут освоить профессию, приобрести необходимые навыки, чтобы вернуться к нормальной жизни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с бойцами и преподавателями, которые трудятся здесь. Он поблагодарил их за ценные навыки. "Я приехал навестить и наших бойцов, и ребят, которые здесь получают специальности. Хочу поблагодарить преподавателей, которые дают ценные навыки. Мы открыли центр не так давно, но с первого дня сразу же увидели его востребованность. Сейчас здесь находится больше 100 человек. Наша задача – быть рядом, оказывать максимальную поддержку в освоении новых специальностей, адаптации после полученных ранений", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что все просьбы всегда учитываются. Так, появилась возможность, чтобы рядом с бойцами были жены и матери. Обучение специально адаптировано под бойцов. Здесь они заново учатся ориентироваться в пространстве, пользоваться смартфоном со специальными программами озвучки, осваивают компьютер. Также в центре имеется широкий круг профессий, который можно освоить, например, плотник, столяр, эксперт по доступной среде, специалист по социальной работе, мастер обработки цифровой информации, оператор контактного центра. В этом месяце запустили новую программу – массажист. Курс реабилитации – бесплатный и длится 30 дней. При необходимости его можно продлить и освоить дополнительные навыки. Центр рассчитан на 110 мест. Обучение проводится по 12 специальностям под руководством ведущих специалистов со всей страны – медиков, педагогов, мастеров. Здесь установлено современное оборудование, в том числе 3D-принтеры, тактильные дисплеи, электронные увеличители.
https://ria.ru/20241125/svo-1985650605.html
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московская область (подмосковье), россия, луганская народная республика, андрей воробьев, сво
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Воробьев, СВО
Более 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья

Свыше 100 участников СВО освоили профессии в подмосковном центре Мещерякова

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиБолее 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья
Более 100 бойцов СВО проходят реабилитацию в центре Мещерякова Подмосковья - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 100 участников СВО проходят сейчас реабилитацию и получают новую специальность в семейном центре имени Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Это первый в стране реабилитационный центр для людей от 18 до 40 лет с потерей зрения и слуха. Он открылся в октябре. По соглашению со статс-секретарем – замминистра обороны РФ, председателем госфонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой тут проходят адаптацию, в том числе, бойцы, получившие ранения в зоне СВО.
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На данный момент здесь находятся участники боевых действий из Подмосковья, ЛНР, ДНР, Краснодарского и Забайкальского краев, Хабаровска и других регионов. Они могут освоить профессию, приобрести необходимые навыки, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с бойцами и преподавателями, которые трудятся здесь. Он поблагодарил их за ценные навыки.
"Я приехал навестить и наших бойцов, и ребят, которые здесь получают специальности. Хочу поблагодарить преподавателей, которые дают ценные навыки. Мы открыли центр не так давно, но с первого дня сразу же увидели его востребованность. Сейчас здесь находится больше 100 человек. Наша задача – быть рядом, оказывать максимальную поддержку в освоении новых специальностей, адаптации после полученных ранений", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что все просьбы всегда учитываются. Так, появилась возможность, чтобы рядом с бойцами были жены и матери.
Обучение специально адаптировано под бойцов. Здесь они заново учатся ориентироваться в пространстве, пользоваться смартфоном со специальными программами озвучки, осваивают компьютер. Также в центре имеется широкий круг профессий, который можно освоить, например, плотник, столяр, эксперт по доступной среде, специалист по социальной работе, мастер обработки цифровой информации, оператор контактного центра. В этом месяце запустили новую программу – массажист.
Курс реабилитации – бесплатный и длится 30 дней. При необходимости его можно продлить и освоить дополнительные навыки. Центр рассчитан на 110 мест. Обучение проводится по 12 специальностям под руководством ведущих специалистов со всей страны – медиков, педагогов, мастеров. Здесь установлено современное оборудование, в том числе 3D-принтеры, тактильные дисплеи, электронные увеличители.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей ВоробьевСВО
 
 
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