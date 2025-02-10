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Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети
Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети - РИА Новости, 10.02.2025
Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети
Настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:43:00+03:00
2025-02-10T14:43:00+03:00
2025-02-10T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный груз с окопными свечами, маскировочными сетями, лекарствами и оснащением для обустройства блиндажей, сообщила пресс-служба Брянской епархии. Отмечается, что священник, являющийся руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, посетил боевое подразделение группировки войск армии "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. "На боевые позиции была доставлена гуманитарная помощь, в которую вошли окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, термобелье, водонагревательный умывальник, медицинские препараты и перевязочные материалы. По запросу военных был закуплен большой ассортимент крепежных изделий для обустройства блиндажей, а также доставлен усиленный аккумулятор для БПЛА", – говорится в сообщении. Уточняется, что переданные иереем домашний хлеб, кондитерские, молочные изделия и вкусная выпечка от православных хозяек Брянска позволили бойцам на время ощутить домашнюю обстановку. На опорном пункте, как сообщается, был отслужен молебен о даровании победы русскому воинству с освящением расположения подразделения и военной техники, также были совершены церковные таинства причастия, исповеди и крещения военнослужащих. Священнослужитель благословил воинов на ратные подвиги во имя Отечества. Всем желающим раздали православные шевроны, солдатские молитвословы, иконки и детские письма. Епархия благодарит прихожан, настоятелей брянских храмов, волонтеров и всех, кто принимает участие в приближении победы, за материальную и гуманитарную помощь воинам.
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брянск, сво, брянская область
Надежные люди, Брянск, СВО, Брянская область
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный груз с окопными свечами, маскировочными сетями, лекарствами и оснащением для обустройства блиндажей, сообщила пресс-служба Брянской епархии.
Отмечается, что священник, являющийся руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, посетил боевое подразделение группировки войск армии "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра.
"На боевые позиции была доставлена гуманитарная помощь, в которую вошли окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, термобелье, водонагревательный умывальник, медицинские препараты и перевязочные материалы. По запросу военных был закуплен большой ассортимент крепежных изделий для обустройства блиндажей, а также доставлен усиленный аккумулятор для БПЛА", – говорится в сообщении.
Уточняется, что переданные иереем домашний хлеб, кондитерские, молочные изделия и вкусная выпечка от православных хозяек Брянска
позволили бойцам на время ощутить домашнюю обстановку.
На опорном пункте, как сообщается, был отслужен молебен о даровании победы русскому воинству с освящением расположения подразделения и военной техники, также были совершены церковные таинства причастия, исповеди и крещения военнослужащих. Священнослужитель благословил воинов на ратные подвиги во имя Отечества. Всем желающим раздали православные шевроны, солдатские молитвословы, иконки и детские письма.
Епархия благодарит прихожан, настоятелей брянских храмов, волонтеров и всех, кто принимает участие в приближении победы, за материальную и гуманитарную помощь воинам.