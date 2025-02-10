Рейтинг@Mail.ru
Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:43 10.02.2025 (обновлено: 14:44 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/svo-1998424632.html
Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети
Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети - РИА Новости, 10.02.2025
Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети
Настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:43:00+03:00
2025-02-10T14:44:00+03:00
надежные люди
брянск
сво
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998424055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bfbb383b4b21efe489899ce579640a02.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный груз с окопными свечами, маскировочными сетями, лекарствами и оснащением для обустройства блиндажей, сообщила пресс-служба Брянской епархии. Отмечается, что священник, являющийся руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, посетил боевое подразделение группировки войск армии "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра. "На боевые позиции была доставлена гуманитарная помощь, в которую вошли окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, термобелье, водонагревательный умывальник, медицинские препараты и перевязочные материалы. По запросу военных был закуплен большой ассортимент крепежных изделий для обустройства блиндажей, а также доставлен усиленный аккумулятор для БПЛА", – говорится в сообщении. Уточняется, что переданные иереем домашний хлеб, кондитерские, молочные изделия и вкусная выпечка от православных хозяек Брянска позволили бойцам на время ощутить домашнюю обстановку. На опорном пункте, как сообщается, был отслужен молебен о даровании победы русскому воинству с освящением расположения подразделения и военной техники, также были совершены церковные таинства причастия, исповеди и крещения военнослужащих. Священнослужитель благословил воинов на ратные подвиги во имя Отечества. Всем желающим раздали православные шевроны, солдатские молитвословы, иконки и детские письма. Епархия благодарит прихожан, настоятелей брянских храмов, волонтеров и всех, кто принимает участие в приближении победы, за материальную и гуманитарную помощь воинам.
https://ria.ru/20250210/svo-1998390221.html
https://ria.ru/20250210/svo-1998382829.html
брянск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998424055_137:0:1196:794_1920x0_80_0_0_9772fef3d7a52e6e911390f3e74345a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, сво, брянская область
Надежные люди, Брянск, СВО, Брянская область

Брянская епархия передала бойцам СВО окопные свечи и маскировочные сети

© Фото : Брянская епархияСвященник Брянской епархии передал гуманитарную посылку военнослужащим СВО группировки "Север"
Священник Брянской епархии передал гуманитарную посылку военнослужащим СВО группировки Север - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Брянская епархия
Священник Брянской епархии передал гуманитарную посылку военнослужащим СВО группировки "Север"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев доставил в боевое подразделение группировки "Север" гуманитарный груз с окопными свечами, маскировочными сетями, лекарствами и оснащением для обустройства блиндажей, сообщила пресс-служба Брянской епархии.
Отмечается, что священник, являющийся руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии, посетил боевое подразделение группировки войск армии "Север" по благословению митрополита Брянского и Севского Александра.
Сорок маскировочных сетей сплели и отправили в зону СВО сочинские активисты - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Сорок маскировочных сетей сплели и отправили в зону СВО сочинские активисты
Вчера, 13:13
"На боевые позиции была доставлена гуманитарная помощь, в которую вошли окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, термобелье, водонагревательный умывальник, медицинские препараты и перевязочные материалы. По запросу военных был закуплен большой ассортимент крепежных изделий для обустройства блиндажей, а также доставлен усиленный аккумулятор для БПЛА", – говорится в сообщении.
Уточняется, что переданные иереем домашний хлеб, кондитерские, молочные изделия и вкусная выпечка от православных хозяек Брянска позволили бойцам на время ощутить домашнюю обстановку.
На опорном пункте, как сообщается, был отслужен молебен о даровании победы русскому воинству с освящением расположения подразделения и военной техники, также были совершены церковные таинства причастия, исповеди и крещения военнослужащих. Священнослужитель благословил воинов на ратные подвиги во имя Отечества. Всем желающим раздали православные шевроны, солдатские молитвословы, иконки и детские письма.
Епархия благодарит прихожан, настоятелей брянских храмов, волонтеров и всех, кто принимает участие в приближении победы, за материальную и гуманитарную помощь воинам.
Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Сахалин отправил на СВО 23 тонны подарков ко Дню защитника Отечества
Вчера, 12:42
 
Надежные людиБрянскСВОБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала