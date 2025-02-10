https://ria.ru/20250210/svo-1998390221.html

Сорок маскировочных сетей сплели и отправили в зону СВО сочинские активисты

Сорок маскировочных сетей сплели и отправили в зону СВО сочинские активисты - РИА Новости, 10.02.2025

Сорок маскировочных сетей сплели и отправили в зону СВО сочинские активисты

Сорок маскировочных сетей самостоятельно сплели и передали в зону специальной военной операции активисты Сочи, рассказал РИА Новости в понедельник председатель... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:13:00+03:00

2025-02-10T13:13:00+03:00

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СОЧИ, 10 фев – РИА Новости. Сорок маскировочных сетей самостоятельно сплели и передали в зону специальной военной операции активисты Сочи, рассказал РИА Новости в понедельник председатель территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих (СТО ОПСВ) Андрей Зотов. По его словам, группа сочинских жителей сформировалась за последние два года, в состав волонтеров входят люди разных возрастов и социальных категорий, это пенсионеры, многодетные семьи, жены мобилизованных, дети, студенты. Люди стараются всячески помочь - кто-то вяжет носки, другие собирают гуманитарную помощь, третьи - делают сухие души. Наиболее активные горожане собираются в адлерском селе Орел-Изумруд, плетут маскировочные сети, в плетении также участвуют сотрудники Народного университета Сочи. Недавно активисты отправили очередную партию сетей, которые создавали собственными руками. "Сети плели участники коллектива ZOVСочи (Якорная Щель) - 30 штук, коллектив Надёжный тыл Sochi_ZaНаших (район Чайсовхоз) - десять штук", - сказал Зотов. Помощь бойцам оказывается регулярно, груз активисты иногда отвозят сами. В посылки собирают экзотические фрукты, которые в сезон растут на землях Сочи, белье, генераторы и другую необходимую технику. "Каждый оказывает помощь и принимает максимальное участие. Помимо гуманитарных поездок и плетения сетей, ведем следующие направления: печать на 3D-принтерах, изготавливаем для парней различные изделия, поддерживаем семьи участников СВО", - отметил Зотов, недавно вернувшийся из новых регионов РФ, куда отвозил гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20250210/svo-1998382829.html

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