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"Закономерный финал". Поддубный высказался о ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 10.02.2025 (обновлено: 23:55 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998494722.html
"Закономерный финал". Поддубный высказался о ситуации в Курской области
"Закономерный финал". Поддубный высказался о ситуации в Курской области - РИА Новости, 10.02.2025
"Закономерный финал". Поддубный высказался о ситуации в Курской области
Происходящие в Курской области события должны быть ошеломляющими для Украины, заявил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:10:00+03:00
2025-02-10T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
евгений поддубный
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Происходящие в Курской области события должны быть ошеломляющими для Украины, заявил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале."Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять", — говорится в публикации.Военкор отметил, что Западу нет дела до огромных потерь ВСУ, потому что там больше беспокоятся о материальном ущербе, переводя число уничтоженной техники в денежный эквивалент.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
"Закономерный финал". Поддубный высказался о ситуации в Курской области

Военкор Поддубный: события в Курской области должны ошеломлять Украину

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Происходящие в Курской области события должны быть ошеломляющими для Украины, заявил российский военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.
"Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять", — говорится в публикации.
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Военкор отметил, что Западу нет дела до огромных потерь ВСУ, потому что там больше беспокоятся о материальном ущербе, переводя число уничтоженной техники в денежный эквивалент.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 боевых машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 боевые бронированные машины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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