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Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998330037.html
Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.02.2025
Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении
Экипажи танков Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление украинской пехоты и РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:05:00+03:00
2025-02-10T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
т-72б3м
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление украинской пехоты и огневые точки противника на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Получив точные координаты цели, предоставленные расчетами разведывательных БПЛА, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи танков оперативно навели боевые машины на цели и осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.
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безопасность, россия, т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Т-72Б3М
Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

Танкисты "Запада" уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление украинской пехоты и огневые точки противника на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Получив точные координаты цели, предоставленные расчетами разведывательных БПЛА, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи танков оперативно навели боевые машины на цели и осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.
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