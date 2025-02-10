https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998330037.html

Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.02.2025

Бойцы ВС России уничтожили пехоту ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи танков Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление украинской пехоты и РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:05:00+03:00

2025-02-10T05:05:00+03:00

2025-02-10T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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т-72б3м

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3М 59-го танкового Люблинского полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили скопление украинской пехоты и огневые точки противника на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Получив точные координаты цели, предоставленные расчетами разведывательных БПЛА, танкисты выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. Далее экипажи танков оперативно навели боевые машины на цели и осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожили укрепленные позиции противника на расстоянии до 10 километров", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в ходе СВО танкисты во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. Используя особенности рельефа местности и укрытий в лесных массивах, они ведут прицельный огонь, обеспечивая высокую точность и безопасность для экипажей.

https://ria.ru/20250209/pensioner-1998315136.html

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безопасность, россия, т-72б3м