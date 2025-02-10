https://ria.ru/20250210/spasateli-1998488267.html
Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов
Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов - РИА Новости, 10.02.2025
Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов
Новгородские спасатели помогли работникам скорой помощи доставить в больницу мужчину весом около 300 килограммов, сообщает Управление защиты населения региона в РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:15:00+03:00
2025-02-10T19:15:00+03:00
2025-02-10T19:15:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Новгородские спасатели помогли работникам скорой помощи доставить в больницу мужчину весом около 300 килограммов, сообщает Управление защиты населения региона в своей группе в соцсети ВКонтакте. "Спасатели аварийно-спасательной группы ПАСФ МКУ "Управления по делам ГО и ЧС В.Новгорода" совместно с коллегами из специализированной пожарно-спасательной части по заявке ГОБУЗ "Новгородская станция скорой медицинской помощи" оказали помощь в транспортировке для экстренной госпитализации в ЦГКБ "Клиника №1" тяжеловесного мужчины весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении. Уточняется, что для безопасного спуска из квартиры со второго этажа дома и подъема в больнице до отделения реанимации из штатных медицинских средств были изготовлены носилки повышенной грузоподъемности.
https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html
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происшествия, великий новгород
Происшествия, Великий Новгород
Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов
В Новгороде спасатели смогли доставить в больницу мужчину весом 300 килограммов