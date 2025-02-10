https://ria.ru/20250210/spasateli-1998488267.html

Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов

Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов - РИА Новости, 10.02.2025

Новгородские спасатели доставили в больницу мужчину весом 300 килограммов

Новгородские спасатели помогли работникам скорой помощи доставить в больницу мужчину весом около 300 килограммов, сообщает Управление защиты населения региона в РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:15:00+03:00

2025-02-10T19:15:00+03:00

2025-02-10T19:15:00+03:00

происшествия

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Новгородские спасатели помогли работникам скорой помощи доставить в больницу мужчину весом около 300 килограммов, сообщает Управление защиты населения региона в своей группе в соцсети ВКонтакте. "Спасатели аварийно-спасательной группы ПАСФ МКУ "Управления по делам ГО и ЧС В.Новгорода" совместно с коллегами из специализированной пожарно-спасательной части по заявке ГОБУЗ "Новгородская станция скорой медицинской помощи" оказали помощь в транспортировке для экстренной госпитализации в ЦГКБ "Клиника №1" тяжеловесного мужчины весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении. Уточняется, что для безопасного спуска из квартиры со второго этажа дома и подъема в больнице до отделения реанимации из штатных медицинских средств были изготовлены носилки повышенной грузоподъемности.

https://ria.ru/20241010/moskva-1977330566.html

великий новгород

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, великий новгород