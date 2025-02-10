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Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова - РИА Новости, 10.02.2025
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18:47 10.02.2025 (обновлено: 18:59 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/soboleznovanie-1998484702.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова - РИА Новости, 10.02.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хирурга-онколога Михаила Давыдова, отметив его уникальный вклад в развитие медицинской РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:47:00+03:00
2025-02-10T18:59:00+03:00
михаил давыдов
владимир путин
россия
онкология
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хирурга-онколога Михаила Давыдова, отметив его уникальный вклад в развитие медицинской науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ивановича Давыдова. Академик Давыдов был выдающимся ученым, крупным организатором, доброжелательным и отзывчивым человеком. За годы плодотворной, востребованной работы он внес поистине уникальный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, воспитал не одно поколение талантливых учеников", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что Михаил Давыдов трудился самоотверженно, подвижнически, подавал пример верности избранному делу и нравственному долгу."Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех, кому он помог сберечь здоровье и жизнь", - добавил президент.
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михаил давыдов, владимир путин, россия, онкология, общество
Михаил Давыдов, Владимир Путин, Россия, Онкология, Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова

Путин отметил уникальный вклад онколога Давыдова в развитие медицинской науки

© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов
Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина"
Хирург-онколог, экс-руководитель онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хирурга-онколога Михаила Давыдова, отметив его уникальный вклад в развитие медицинской науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни.
«
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ивановича Давыдова. Академик Давыдов был выдающимся ученым, крупным организатором, доброжелательным и отзывчивым человеком. За годы плодотворной, востребованной работы он внес поистине уникальный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, воспитал не одно поколение талантливых учеников", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что Михаил Давыдов трудился самоотверженно, подвижнически, подавал пример верности избранному делу и нравственному долгу.
"Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех, кому он помог сберечь здоровье и жизнь", - добавил президент.
Директор Российского онкологического научного центра (РОНЦ) имени Блохина РАМН, академик РАН и РАМН, профессор Михаил Давыдов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Умер хирург-онколог Михаил Давыдов
8 февраля, 16:53
 
Михаил ДавыдовВладимир ПутинРоссияОнкологияОбщество
 
 
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