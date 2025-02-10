https://ria.ru/20250210/soboleznovanie-1998484702.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова - РИА Новости, 10.02.2025

Путин выразил соболезнования в связи со смертью хирурга-онколога Давыдова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хирурга-онколога Михаила Давыдова, отметив его уникальный вклад в развитие медицинской РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:47:00+03:00

2025-02-10T18:47:00+03:00

2025-02-10T18:59:00+03:00

михаил давыдов

владимир путин

россия

онкология

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хирурга-онколога Михаила Давыдова, отметив его уникальный вклад в развитие медицинской науки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее в НМИЦ онкологии Блохина сообщали, что онколог, экс-руководитель онкоцентра Михаил Давыдов скончался после продолжительной болезни."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ивановича Давыдова. Академик Давыдов был выдающимся ученым, крупным организатором, доброжелательным и отзывчивым человеком. За годы плодотворной, востребованной работы он внес поистине уникальный вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения, воспитал не одно поколение талантливых учеников", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что Михаил Давыдов трудился самоотверженно, подвижнически, подавал пример верности избранному делу и нравственному долгу."Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех, кому он помог сберечь здоровье и жизнь", - добавил президент.

https://ria.ru/20250208/davydov-1998157544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил давыдов, владимир путин, россия, онкология, общество