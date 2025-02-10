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Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков

Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков - РИА Новости, 10.02.2025

Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков

Флагманская школа, строительство которой ведется в Рязани, должна принять учеников в 2027 году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:22:00+03:00

2025-02-10T21:22:00+03:00

2025-02-10T21:22:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Флагманская школа, строительство которой ведется в Рязани, должна принять учеников в 2027 году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. "В числе первых трёх появится школа в Рязани — строим здание на 800 мест и кампус на 300 мест. Работа на стройплощадке уже идёт. Планируем, что первые ученики пойдут во флагманскую школу в 2027 году", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, строительство флагманских школ обсудили на заседании координационного совета при правительстве России под председательством вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Малков подчеркнул, что передовая школа станет центром комплексного развития микрорайона Мервино в Рязани, затрагивая жильё, дороги и благоустройство, включая набережную. Там уже возводится детский сад, неподалёку в этом году начнётся строительство обычной школы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рязань, рязанская область, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, павел малков