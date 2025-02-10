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Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков - РИА Новости, 10.02.2025
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Рязанская область
 
21:22 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/shkola-1998502748.html
Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков
Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков - РИА Новости, 10.02.2025
Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков
Флагманская школа, строительство которой ведется в Рязани, должна принять учеников в 2027 году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:22:00+03:00
2025-02-10T21:22:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Флагманская школа, строительство которой ведется в Рязани, должна принять учеников в 2027 году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. "В числе первых трёх появится школа в Рязани — строим здание на 800 мест и кампус на 300 мест. Работа на стройплощадке уже идёт. Планируем, что первые ученики пойдут во флагманскую школу в 2027 году", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, строительство флагманских школ обсудили на заседании координационного совета при правительстве России под председательством вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина. Малков подчеркнул, что передовая школа станет центром комплексного развития микрорайона Мервино в Рязани, затрагивая жильё, дороги и благоустройство, включая набережную. Там уже возводится детский сад, неподалёку в этом году начнётся строительство обычной школы.
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общество, рязань, рязанская область, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, павел малков
Рязанская область, Общество, Рязань, Рязанская область, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Павел Малков
Открытие флагманской школы в Рязани планируется в 2027 году, заявил Малков

Малков: строящаяся в Рязани флагманская школа должна принять учеников в 2027 г

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Флагманская школа, строительство которой ведется в Рязани, должна принять учеников в 2027 году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Их построят в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Школы будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики.
«
"В числе первых трёх появится школа в Рязани — строим здание на 800 мест и кампус на 300 мест. Работа на стройплощадке уже идёт. Планируем, что первые ученики пойдут во флагманскую школу в 2027 году", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, строительство флагманских школ обсудили на заседании координационного совета при правительстве России под председательством вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Малков подчеркнул, что передовая школа станет центром комплексного развития микрорайона Мервино в Рязани, затрагивая жильё, дороги и благоустройство, включая набережную. Там уже возводится детский сад, неподалёку в этом году начнётся строительство обычной школы.
 
Рязанская областьОбществоРязаньРязанская областьРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинПавел Малков
 
 
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