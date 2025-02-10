Рейтинг@Mail.ru
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 10.02.2025 (обновлено: 19:58 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/shacman-1998491935.html
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman - РИА Новости, 10.02.2025
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman
Китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G в нескольких модификациях для проведения проверки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:48:00+03:00
2025-02-10T19:58:00+03:00
россия
авто
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978694491_0:137:3106:1884_1920x0_80_0_0_5faa8dacb3a2713816fe898c2c1c06bd.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G в нескольких модификациях для проведения проверки, сообщила пресс-служба компании на своем сайте.В сообщении говорится, что такое решение приняли после поступления "информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств SHACMAN типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза".Уточняется, что мера касается 18 модификаций транспортного средства.На прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета заявил, что ведомство выявило серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, не уточнив каких именно. Он добавил, что в этой связи необходима более жесткая работа по сертификации и проверке автомобилей. Министр также отметил, что китайский автопром активно проникает на российский рынок и завоевывает все большую долю.
https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978694491_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_597a9890bb5206d9fece01b6b82873da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто, экономика
Россия, Авто, Экономика
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman

В РФ остановили продажи грузовиков Shacman N3G для проведения проверки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтодорога
Автодорога - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Автодорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G в нескольких модификациях для проведения проверки, сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
В сообщении говорится, что такое решение приняли после поступления "информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств SHACMAN типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза".
Уточняется, что мера касается 18 модификаций транспортного средства.
На прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета заявил, что ведомство выявило серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, не уточнив каких именно. Он добавил, что в этой связи необходима более жесткая работа по сертификации и проверке автомобилей. Министр также отметил, что китайский автопром активно проникает на российский рынок и завоевывает все большую долю.
Продажа китайских автомобилей в официальном дилерском центре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке
18 января 2024, 12:44
 
РоссияАвтоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала