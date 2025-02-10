https://ria.ru/20250210/shacman-1998491935.html
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman - РИА Новости, 10.02.2025
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman
Китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G в нескольких модификациях для проведения проверки, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:48:00+03:00
2025-02-10T19:48:00+03:00
2025-02-10T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G в нескольких модификациях для проведения проверки, сообщила пресс-служба компании на своем сайте.В сообщении говорится, что такое решение приняли после поступления "информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств SHACMAN типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза".Уточняется, что мера касается 18 модификаций транспортного средства.На прошлой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета заявил, что ведомство выявило серьезные нарушения по грузовикам трех китайских марок, не уточнив каких именно. Он добавил, что в этой связи необходима более жесткая работа по сертификации и проверке автомобилей. Министр также отметил, что китайский автопром активно проникает на российский рынок и завоевывает все большую долю.
https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html
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россия, авто, экономика
В России остановили продажи модели грузовиков Shacman
В РФ остановили продажи грузовиков Shacman N3G для проведения проверки