https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 10.02.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:09:00+03:00
2025-02-10T08:09:00+03:00
2025-02-10T08:32:00+03:00
африка
александр михеев
рособоронэкспорт
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
як-130
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965719989_0:32:3078:1763_1920x0_80_0_0_68351af19d15097a832af5da3dd6e99b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" совместно с "Ростехом" и ОАК презентовали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на форуме "Армия-2024" ряду иностранных заказчиков и увидели заинтересованность в нем. "К настоящему моменту ведем консультации по его поставкам с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. По нашим оценкам, емкость спроса на новые Як-130М на рынке составляет порядка 40 единиц. Кроме того, ряд стран желают модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные Як-130. Среди потенциальных стран-заказчиков – все эксплуатанты российской военной авиационной техники", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.
https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997869575.html
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965719989_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_ba5029b21db1649dc721a4b3c20689c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, александр михеев, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-130, экономика
Африка, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Як-130, Экономика
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
Михеев: Россия может продать около 40 Як-130М странам АТР и Африки