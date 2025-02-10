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В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 10.02.2025
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08:09 10.02.2025 (обновлено: 08:32 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 10.02.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом
Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и... РИА Новости, 10.02.2025
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африка
александр михеев
рособоронэкспорт
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
як-130
экономика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" совместно с "Ростехом" и ОАК презентовали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на форуме "Армия-2024" ряду иностранных заказчиков и увидели заинтересованность в нем. "К настоящему моменту ведем консультации по его поставкам с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. По нашим оценкам, емкость спроса на новые Як-130М на рынке составляет порядка 40 единиц. Кроме того, ряд стран желают модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные Як-130. Среди потенциальных стран-заказчиков – все эксплуатанты российской военной авиационной техники", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.
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африка, александр михеев, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-130, экономика
Африка, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Як-130, Экономика
В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

Михеев: Россия может продать около 40 Як-130М странам АТР и Африки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М
Учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Учебно-боевой самолет Як-130М. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" совместно с "Ростехом" и ОАК презентовали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на форуме "Армия-2024" ряду иностранных заказчиков и увидели заинтересованность в нем.
"К настоящему моменту ведем консультации по его поставкам с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. По нашим оценкам, емкость спроса на новые Як-130М на рынке составляет порядка 40 единиц. Кроме того, ряд стран желают модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные Як-130. Среди потенциальных стран-заказчиков – все эксплуатанты российской военной авиационной техники", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.
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АфрикаАлександр МихеевРособоронэкспортОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Як-130Экономика
 
 
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