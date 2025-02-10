https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом - РИА Новости, 10.02.2025

В "Рособоронэкспорте" рассказали об интересе к Як-130М за рубежом

Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:09:00+03:00

2025-02-10T08:09:00+03:00

2025-02-10T08:32:00+03:00

африка

александр михеев

рособоронэкспорт

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

як-130

экономика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Рособоронэкспорт" совместно с "Ростехом" и ОАК презентовали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М на форуме "Армия-2024" ряду иностранных заказчиков и увидели заинтересованность в нем. "К настоящему моменту ведем консультации по его поставкам с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. По нашим оценкам, емкость спроса на новые Як-130М на рынке составляет порядка 40 единиц. Кроме того, ряд стран желают модернизировать имеющиеся у них учебно-тренировочные Як-130. Среди потенциальных стран-заказчиков – все эксплуатанты российской военной авиационной техники", - сказал Михеев накануне открытия выставки Aero India 2025.

https://ria.ru/20250207/oruzhie-1997869575.html

африка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

африка, александр михеев, рособоронэкспорт, объединенная авиастроительная корпорация (оак), як-130, экономика