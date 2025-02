https://ria.ru/20250210/rosmorrechflot-1998400775.html

Мониторинг севшего на мель балкера на Сахалине будут вести с помощью дронов

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мониторинг морской акватории Сахалина, где на выходных сел на мель китайский балкер An Yang 2, планируется с использованием беспилотников, сообщили в Росморречфлоте. "На месте происшествия находится водолазная станция Морспасслужбы для обследования подводной части балкера на предмет скрытых повреждений. При наступлении благоприятных погодных условий водолазы начнут спуски. Планируется мониторинг морской акватории и аварийного судна с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что спасатели Сахалинского филиала Морспасслужбы установили 140 метров сорбирующих бонов для защиты берега от возможного разлива топлива с аварийного судна, севшего на мель к югу от порта Невельск. Накануне Росморречфлот сообщил, что следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер An Yang 2, нет. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.

