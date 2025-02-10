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Мониторинг севшего на мель балкера на Сахалине будут вести с помощью дронов - РИА Новости, 10.02.2025
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13:45 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/rosmorrechflot-1998400775.html
Мониторинг севшего на мель балкера на Сахалине будут вести с помощью дронов
Мониторинг севшего на мель балкера на Сахалине будут вести с помощью дронов - РИА Новости, 10.02.2025
Мониторинг севшего на мель балкера на Сахалине будут вести с помощью дронов
Мониторинг морской акватории Сахалина, где на выходных сел на мель китайский балкер An Yang 2, планируется с использованием беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:45:00+03:00
2025-02-10T13:45:00+03:00
происшествия
сахалин
невельск
россия
валерий лимаренко
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мониторинг морской акватории Сахалина, где на выходных сел на мель китайский балкер An Yang 2, планируется с использованием беспилотников, сообщили в Росморречфлоте. "На месте происшествия находится водолазная станция Морспасслужбы для обследования подводной части балкера на предмет скрытых повреждений. При наступлении благоприятных погодных условий водолазы начнут спуски. Планируется мониторинг морской акватории и аварийного судна с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что спасатели Сахалинского филиала Морспасслужбы установили 140 метров сорбирующих бонов для защиты берега от возможного разлива топлива с аварийного судна, севшего на мель к югу от порта Невельск. Накануне Росморречфлот сообщил, что следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер An Yang 2, нет. Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна. Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
https://ria.ru/20250209/mazut-1998250599.html
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сахалин
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происшествия, сахалин, невельск, россия, валерий лимаренко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Невельск, Россия, Валерий Лимаренко, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мониторинг севшего на мель балкера на Сахалине будут вести с помощью дронов

БПЛА будут вести мониторинг севшего на мель балкера An Yang 2 на Сахалине

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Сахалинской области | Перейти в медиабанкКитайское судно "Ань Янь 2" село на мель у берегов Сахалина
Китайское судно Ань Янь 2 село на мель у берегов Сахалина - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Сахалинской области
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Китайское судно "Ань Янь 2" село на мель у берегов Сахалина
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мониторинг морской акватории Сахалина, где на выходных сел на мель китайский балкер An Yang 2, планируется с использованием беспилотников, сообщили в Росморречфлоте.
"На месте происшествия находится водолазная станция Морспасслужбы для обследования подводной части балкера на предмет скрытых повреждений. При наступлении благоприятных погодных условий водолазы начнут спуски. Планируется мониторинг морской акватории и аварийного судна с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что спасатели Сахалинского филиала Морспасслужбы установили 140 метров сорбирующих бонов для защиты берега от возможного разлива топлива с аварийного судна, севшего на мель к югу от порта Невельск.
Накануне Росморречфлот сообщил, что следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер An Yang 2, нет.
Ранее пресс-служба регионального главка МЧС России сообщала, что ночью в воскресенье иностранное грузовое судно выбросило на мель южнее порта Невельск, разлива топлива не наблюдалось. Позднее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о введении режима повышенной готовности в районе севшего на мель в Невельском муниципалитете Сахалина грузового судна.
Согласно данным Marinetraffic, балкер An Yang 2 построен в 2010 году и в настоящее время ходит под флагом Китая.
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ПроисшествияСахалинНевельскРоссияВалерий ЛимаренкоФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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