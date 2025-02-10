https://ria.ru/20250210/reysy-1998491588.html

Аэропорт Брюсселя отменил рейсы 13 февраля из-за забастовки

Аэропорт Брюсселя отменил рейсы 13 февраля из-за забастовки - РИА Новости, 10.02.2025

Аэропорт Брюсселя отменил рейсы 13 февраля из-за забастовки

Международный аэропорт Брюсселя сообщил, что не будет отправлять рейсы на вылет 13 февраля в связи с национальной забастовкой; с рейсами, прибывающими в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T19:44:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Международный аэропорт Брюсселя сообщил, что не будет отправлять рейсы на вылет 13 февраля в связи с национальной забастовкой; с рейсами, прибывающими в бельгийскую столицу, также возможны проблемы. "В связи с национальной манифестацией 13 февраля и объявленной значительным числом сотрудников безопасности и обслуживания забастовкой, мы ожидаем серьезные перебои в операционной деятельности в этот день. В целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников и после консультаций с авиакомпаниями мы приняли решение отменить отправку пассажирских рейсов 13 февраля", - говорится в заявлении аэропорта. Также сообщается о возможной отмене некоторых рейсов, прибывающих в Брюссель. Ранее профсоюзы объявили о масштабной акции в Брюсселе и других городах из-за несогласия с социальной политикой нового кабинета министров. Как сообщалось ранее, 13 февраля в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел НАТО.

https://ria.ru/20250205/bryussel-1997536097.html

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