https://ria.ru/20250210/rassrochka-1998362509.html

Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья

Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья - РИА Новости, 10.02.2025

Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья

Банк России предупредил граждан страны о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:01:00+03:00

2025-02-10T11:01:00+03:00

2025-02-10T15:25:00+03:00

экономика

эльман мехтиев

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России предупредил граждан страны о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора."Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов", — рассказал представитель Центробанка в беседе с изданием.В учреждении назвали три основных риска при оформлении рассрочки на жилье: скрытый рост долговой нагрузки покупателей, непрозрачность правил продажи недвижимости, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости счетов эскроу.Кроме того, в Банке России обозначили своей целью учитывать долговые нагрузки граждан и ограничивать сопутствующие риски, а также понятно и прозрачно указывать покупателям условия рассрочки.В январе основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев рассказал агентству Прайм, что самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет.

https://ria.ru/20240602/rassrochka-1949948988.html

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экономика, эльман мехтиев, рбк (медиагруппа), россия, общество