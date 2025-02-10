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Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья - РИА Новости, 10.02.2025
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11:01 10.02.2025 (обновлено: 15:25 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rassrochka-1998362509.html
Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья
Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья - РИА Новости, 10.02.2025
Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья
Банк России предупредил граждан страны о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России предупредил граждан страны о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора."Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов", — рассказал представитель Центробанка в беседе с изданием.В учреждении назвали три основных риска при оформлении рассрочки на жилье: скрытый рост долговой нагрузки покупателей, непрозрачность правил продажи недвижимости, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости счетов эскроу.Кроме того, в Банке России обозначили своей целью учитывать долговые нагрузки граждан и ограничивать сопутствующие риски, а также понятно и прозрачно указывать покупателям условия рассрочки.В январе основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев рассказал агентству Прайм, что самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет.
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экономика, эльман мехтиев, рбк (медиагруппа), россия, общество
Экономика, Эльман Мехтиев, РБК (медиагруппа), Россия, Общество
Россиян предупредили об угрозах при покупке жилья

ЦБ предупредил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Банк России предупредил граждан страны о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
«
"Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов", — рассказал представитель Центробанка в беседе с изданием.
В учреждении назвали три основных риска при оформлении рассрочки на жилье: скрытый рост долговой нагрузки покупателей, непрозрачность правил продажи недвижимости, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за более низкой наполняемости счетов эскроу.
Кроме того, в Банке России обозначили своей целью учитывать долговые нагрузки граждан и ограничивать сопутствующие риски, а также понятно и прозрачно указывать покупателям условия рассрочки.
В январе основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев рассказал агентству Прайм, что самым главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет.
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ЭкономикаЭльман МехтиевРБК (медиагруппа)РоссияОбщество
 
 
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