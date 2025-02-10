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Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков
Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2025
Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям, будет предметный разговор, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:23:00+03:00
2025-02-10T12:23:00+03:00
2025-02-10T12:23:00+03:00
политика
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донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
денис пушилин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям, будет предметный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник примет с докладом главу ДНР. "Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощь людям, которые оказались в сложной ситуации... Разговор ожидается предметный, вопросов на повестке дня очень много", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, денис пушилин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Денис Пушилин
Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков
Песков: Путин и Пушилин обсудят вопросы восстановления ДНР и помощи людям