https://ria.ru/20250210/putin-1998377744.html

Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков

Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков - РИА Новости, 10.02.2025

Путин и Пушилин обсудят восстановление ДНР и помощь людям, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям, будет предметный разговор, сообщил... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:23:00+03:00

2025-02-10T12:23:00+03:00

2025-02-10T12:23:00+03:00

политика

россия

донецкая народная республика

владимир путин

дмитрий песков

денис пушилин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин обсудят в Кремле вопросы восстановления ДНР и помощи людям, будет предметный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник примет с докладом главу ДНР. "Один из важнейших сейчас российских регионов, естественно вопросы восстановления и вопросы социально-экономического обеспечения республики, помощь людям, которые оказались в сложной ситуации... Разговор ожидается предметный, вопросов на повестке дня очень много", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20250107/elka-1992729962.html

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политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, денис пушилин