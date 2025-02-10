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Югорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства - РИА Новости, 10.02.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:53 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/proizvodstvo-1998469198.html
Югорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства
Югорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства - РИА Новости, 10.02.2025
Югорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства
Резидент промышленного технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе проведет модернизацию производства газобетонных блоков, что втрое увеличит... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:53:00+03:00
2025-02-10T17:53:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
нягань
синергия
производство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Резидент промышленного технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе проведет модернизацию производства газобетонных блоков, что втрое увеличит объем выпускаемой продукции, сообщает Фонд развития Югры. Как уточнили в Фонде, ООО "СИП" производит строительные стеновые блоки, окна и жалюзи, металлоконструкции, вибропрессованную тротуарную плитку и асфальтобетонные смеси. "В этом году компания планирует продолжить модернизацию производства газобетонных блоков, что увеличит производство c 300 до 1000 кубических метров в месяц готовой продукции", - говорится в сообщении. Промышленный технопарк "Синергия" – это площадка с объектами промышленной, складской, офисной недвижимости площадью более 5,8 тысячи квадратных метров, обеспеченная современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Расположен в одном из крупнейших промышленных районов Нягани. Технопарк создает комфортные условия для ведения резидентами деятельности по производству товаров с использованием современных технологий. На сегодняшний день здесь работают 11 резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производители арт-объектов, полигональных фигур и мебели, вибролитой плитки, бизибордов, стеновых блоков для ИЖС, декоративных изделий из сублимированного мха, а также компании, занимающиеся диагностикой и ремонтом топливной аппаратуры дизельных двигателей, установкой спутниковой аппаратуры, лабораторными и техническими испытаниями.
https://ria.ru/20250207/yugra-1998071268.html
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ханты-мансийский автономный округ, нягань, синергия, производство
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Нягань, Синергия, Производство
Югорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства

Производитель газобетонных блоков ООО "СИП" увеличит объем производства втрое

© Фото : Деппромышленности Югры/TelegramЮгорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства
Югорский производитель газобетонных блоков увеличит объем производства - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Деппромышленности Югры/Telegram
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Резидент промышленного технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе проведет модернизацию производства газобетонных блоков, что втрое увеличит объем выпускаемой продукции, сообщает Фонд развития Югры.
Как уточнили в Фонде, ООО "СИП" производит строительные стеновые блоки, окна и жалюзи, металлоконструкции, вибропрессованную тротуарную плитку и асфальтобетонные смеси.
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"В этом году компания планирует продолжить модернизацию производства газобетонных блоков, что увеличит производство c 300 до 1000 кубических метров в месяц готовой продукции", - говорится в сообщении.
Промышленный технопарк "Синергия" – это площадка с объектами промышленной, складской, офисной недвижимости площадью более 5,8 тысячи квадратных метров, обеспеченная современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Расположен в одном из крупнейших промышленных районов Нягани. Технопарк создает комфортные условия для ведения резидентами деятельности по производству товаров с использованием современных технологий.
На сегодняшний день здесь работают 11 резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе производители арт-объектов, полигональных фигур и мебели, вибролитой плитки, бизибордов, стеновых блоков для ИЖС, декоративных изделий из сублимированного мха, а также компании, занимающиеся диагностикой и ремонтом топливной аппаратуры дизельных двигателей, установкой спутниковой аппаратуры, лабораторными и техническими испытаниями.
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