https://ria.ru/20250210/prazdnik-1998043658.html

10 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 10 февраля в России и в мире по календарю

10 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Зима неуклонно движется к своему финалу, но календарь российских и международных праздников по-прежнему наполнен большим количеством церковных,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:00:00+03:00

2025-02-10T06:00:00+03:00

2025-02-10T06:00:00+03:00

россия

борис пастернак

джулия робертс

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

праздники

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998045348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19afe36ce04ca8236d8b219b9e48677d.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.Зима неуклонно движется к своему финалу, но календарь российских и международных праздников по-прежнему наполнен большим количеством церковных, профессиональных, неофициальных и других праздников и знаменательных событий. Часть из них приходится на 10 февраля 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииКакие праздники отмечаются в нашей стране сегодня, 10 февраля? Вспоминаем самые важные события и значимые исторические даты.Профессиональный праздникГлавный профессиональный праздник, выпадающий на эту дату в нашей стране, - День дипломатического работника. Он отмечается ежегодно 10 февраля, а впервые был утвержден указом президента РФ в 2002 году.День для такого праздника был выбран вовсе не случайно: самое раннее упоминание Посольского приказа относится к 10 февраля 1549 года. Считается, что он по сути представлял собой самую первую госструктуру, которая занималась иностранными делами.Церковный праздник сегодня10 февраля православные россияне отмечают день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он родился в христианской семье в Месопотамии. В юности отличался вспыльчивым нравом, но вскоре покаялся и ушел в горы, где учился смирению и кротости у известного аскета, епископа Иакова. Ефрем Сирин известен как прекрасный проповедник, речи которого многих язычников обратили к христианской вере.Сегодня отмечают и день памяти преподобного Феодосия Тотемского. Местом его рождения считается Вологда, время - примерно 1530 год. После смерти жены и родителей ушел в монастырь, а затем основал новый рядом с Тотьмой, занимался также восстановлением Ефремовой пустыни.10 февраля известен в церковном календаре как:На этот же день приходится празднование Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери. Она была передана настоятелем Вологодской Спасо-Прилуцкой обители преподобному Феодосию, тем самым благословив его на строительство нового монастыря.Народный праздникЕфремов день, Ефрем - сверчковый заступник - такие названия носит 10 февраля в народном календаре. В этот день строго-настрого запрещалось убивать любых насекомых, обитающих в доме, а также обижать домашних питомцев.А вот хозяина дома (то есть домового) в этот день необходимо было как следует задобрить и порадовать. В печи для него на ночь оставляли угощение, а дом предварительно полагалось тщательно убрать.Если на 10 февраля выпадал ветреный день, то лето может быть пасмурным и сырым.Какой сегодня праздник в миреПо инициативе ООН 10 февраля вошел в международный праздничный календарь как Всемирный день зернобобовых. Его основная цель - обратить внимание на те полезные свойства, которыми обладают эти продукты (среди них - фасоль, горох, чечевица и многие другие).Памятные даты в истории1636 год - первое упоминание утюга в официальных документах в России;1931 год - столицей Индии стал Нью-Дели;1940 год - зрители увидели первую серию приключений одних из самых известных анимационных героев - кота Тома и мышонка Джерри.Кто родился 10 февраля из знаменитостей10 февраля на свет появились многие известные личности, в том числе:ИмениныСвои именины 10 февраля отмечают Владимир, Георгий, Исаак, Ефрем, Федор, Игнатий, Леонтий, Феодосий и Ольга.

https://ria.ru/20240210/den_diplomatichesko_gorabotnika-1926179092.html

https://ria.ru/20250209/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20210210/utyug-1596137918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, борис пастернак, джулия робертс, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), праздники, религиозные праздники