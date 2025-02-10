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В ХМАО ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В ХМАО ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 10.02.2025
В ХМАО ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
Открытое горение ликвидировано в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:55:00+03:00
2025-02-10T04:55:00+03:00
2025-02-10T04:55:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
нягань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в многоквартирном доме в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат пожар в многоквартирном доме в Нягани, из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. К тушению привлечены 32 человека и девять единиц техники. Пожар локализовали на 700 квадратных метрах. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250209/khimki-1998298625.html
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, нягань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Нягань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ХМАО ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В городе Нягань в ХМАО ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме