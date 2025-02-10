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Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
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Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве
Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов в столице, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:18:00+03:00
2025-02-10T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Запланирован капитальный ремонт 802 фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета. "Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков. По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
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москва, петр бирюков, капремонт в москве, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве, Городское хозяйство Москвы
Более 800 фасадов жилых домов отремонтируют в этом году в Москве

Петр Бирюков: в Москве в 2024 году отремонтируют более 800 фасадов жилых домов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт более 800 фасадов многоквартирных жилых домов в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Запланирован капитальный ремонт 802 фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что при восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия панелей, на втором - заполняются герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуется и окрашивается в два слоя. Все краски для работы по фасадам, применяемые в рамках капремонта жилого фонда, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги и долгое сохранение насыщенного цвета.
"Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования", - рассказал Бирюков.
По его словам, кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, это современный метод обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт фасадов жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.
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