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В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине
В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине
Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:24:00+03:00
2025-02-10T07:24:00+03:00
2025-02-10T07:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года", - сказал он.
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украина, россия, михаил галузин, владимир путин
Украина, Россия, Михаил Галузин, Владимир Путин
В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине
МИД: основой для переговоров могут быть наработки переговоров 2022 года