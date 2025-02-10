https://ria.ru/20250210/peregovory-1998335255.html

В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине

В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине - РИА Новости, 10.02.2025

В МИД рассказали, что может быть основой для переговоров по Украине

Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:24:00+03:00

2025-02-10T07:24:00+03:00

2025-02-10T07:24:00+03:00

украина

россия

михаил галузин

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года по ее внеблоковому безъядерному статусу, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров 2022 года, касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения на ее территории иностранных баз и войск, разумеется, при учете реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года", - сказал он.

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334964.html

украина

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украина, россия, михаил галузин, владимир путин