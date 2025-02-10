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Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:55 10.02.2025 (обновлено: 16:27 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pamyatniki-1998449390.html
Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии
Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии - РИА Новости, 10.02.2025
Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии
Посольство России поможет в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны в Молдавии, заявил РИА Новости посол РФ в республике Олег Озеров. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:55:00+03:00
2025-02-10T16:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
россия
нюрнберг
олег озеров
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посольство России поможет в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны в Молдавии, заявил РИА Новости посол РФ в республике Олег Озеров. В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. В четверг депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиционного блока "Победа" о включении в повестку заседания законопроекта о проведении мероприятий в республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "В Молдавии большое число общественных движений, общественных организаций, политических партий планируют широко отметить 80-летие Победы... Наше посольство будет принимать самое активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Будем помогать восстанавливать памятники. Все праздничные мероприятия, которые будут организованы, мы на них будем приглашены, и будем в них участвовать", - рассказал Озеров. По его словам, активное участие в праздновании юбилея Победы является долгом. "Это наш долг памяти, патриотический долг, и это, если хотите, восстановление исторической справедливости, когда пытались переиграть Великую Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, обвинив его в тех преступлениях, которые он не совершал, и пытаясь как минимум преуменьшить масштаб злодеяний, совершенных нацистами и осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, решения которого не имеют срока давности. А те, кто забыл об этом, пусть перелистают эти решения. Это был суд не просто победителей над побежденными, а суд гуманизма над бесчеловечностью", - напомнил Озеров. Российский посол отметил, что нельзя забывать зверства нацистских приспешников или прямых исполнителей нацистских приказов. "Мне кажется, сегодня этот вопрос должен быть перенесен на уровень человеческой памяти и человеческой совести, а потом уже обращен, так сказать, в политику, потому что те злодеяния и зверства, которые творились в режиме Иона Антонеску (румынский маршал, который во Второй мировой войне выступал на стороне гитлеровцев - ред.), так же как и злодеяния Гитлера, не подлежат отмене. И их оценка не подлежит отмене и пересмотру с ходом времени", - подчеркнул Озеров. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html
https://ria.ru/20250205/moldaviya-1997610026.html
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в мире, молдавия, россия, нюрнберг, олег озеров, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Россия, Нюрнберг, Олег Озеров, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посольство России поможет в восстановлении памятников героям ВОВ в Молдавии

Посол Озеров: посольство РФ поможет восстановить памятники героям ВОВ в Молдавии

© Фото : Александр Нестеровский / TelegramПамятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия
Памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : Александр Нестеровский / Telegram
Памятник комсомольцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в городе Рышканы, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Посольство России поможет в восстановлении памятников героям Великой Отечественной войны в Молдавии, заявил РИА Новости посол РФ в республике Олег Озеров.
В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. В четверг депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиционного блока "Победа" о включении в повестку заседания законопроекта о проведении мероприятий в республике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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"В Молдавии большое число общественных движений, общественных организаций, политических партий планируют широко отметить 80-летие Победы... Наше посольство будет принимать самое активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Будем помогать восстанавливать памятники. Все праздничные мероприятия, которые будут организованы, мы на них будем приглашены, и будем в них участвовать", - рассказал Озеров.
По его словам, активное участие в праздновании юбилея Победы является долгом. "Это наш долг памяти, патриотический долг, и это, если хотите, восстановление исторической справедливости, когда пытались переиграть Великую Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, обвинив его в тех преступлениях, которые он не совершал, и пытаясь как минимум преуменьшить масштаб злодеяний, совершенных нацистами и осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, решения которого не имеют срока давности. А те, кто забыл об этом, пусть перелистают эти решения. Это был суд не просто победителей над побежденными, а суд гуманизма над бесчеловечностью", - напомнил Озеров.
Российский посол отметил, что нельзя забывать зверства нацистских приспешников или прямых исполнителей нацистских приказов. "Мне кажется, сегодня этот вопрос должен быть перенесен на уровень человеческой памяти и человеческой совести, а потом уже обращен, так сказать, в политику, потому что те злодеяния и зверства, которые творились в режиме Иона Антонеску (румынский маршал, который во Второй мировой войне выступал на стороне гитлеровцев - ред.), так же как и злодеяния Гитлера, не подлежат отмене. И их оценка не подлежит отмене и пересмотру с ходом времени", - подчеркнул Озеров.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.
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