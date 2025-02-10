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Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации - РИА Новости, 10.02.2025
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09:08 10.02.2025 (обновлено: 11:42 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ovchinskiy-1998091462.html
Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации
Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации - РИА Новости, 10.02.2025
Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации
В шести районах Северо-Восточного округа Москвы идет строительство 13 домов по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек, рассказал министр... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:08:00+03:00
2025-02-10T11:42:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В шести районах Северо-Восточного округа Москвы идет строительство 13 домов по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Северо-Восточном округе возводят 13 новостроек на месте сноса. Одним из лидеров по строящемуся жилью на таких площадках в СВАО является Лосиноостровский район. Два дома там появятся на Тайнинской улице, еще два – на Изумрудной. Их общая площадь составит почти 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в общей сложности в новых домах будет свыше 660 квартир с отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. На первых этажах будут размещены магазины, кафе, досуговые объекты, частные клиники.Рядом с домами оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Будет организовано видеонаблюдение, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250206/moskva-1997629339.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации

Овчинский: 13 новостроек появится на северо-востоке Москвы в рамках реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В шести районах Северо-Восточного округа Москвы идет строительство 13 домов по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В Северо-Восточном округе возводят 13 новостроек на месте сноса. Одним из лидеров по строящемуся жилью на таких площадках в СВАО является Лосиноостровский район. Два дома там появятся на Тайнинской улице, еще два – на Изумрудной. Их общая площадь составит почти 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Он уточнил, что в общей сложности в новых домах будет свыше 660 квартир с отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. На первых этажах будут размещены магазины, кафе, досуговые объекты, частные клиники.
Рядом с домами оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Будет организовано видеонаблюдение, добавляется в сообщении.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов
6 февраля, 09:00
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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