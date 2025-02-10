Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации
Овчинский: 13 новостроек появится на северо-востоке Москвы в рамках реновации
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В шести районах Северо-Восточного округа Москвы идет строительство 13 домов по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Северо-Восточном округе возводят 13 новостроек на месте сноса. Одним из лидеров по строящемуся жилью на таких площадках в СВАО является Лосиноостровский район. Два дома там появятся на Тайнинской улице, еще два – на Изумрудной. Их общая площадь составит почти 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он уточнил, что в общей сложности в новых домах будет свыше 660 квартир с отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. На первых этажах будут размещены магазины, кафе, досуговые объекты, частные клиники.
"В Северо-Восточном округе возводят 13 новостроек на месте сноса. Одним из лидеров по строящемуся жилью на таких площадках в СВАО является Лосиноостровский район. Два дома там появятся на Тайнинской улице, еще два – на Изумрудной. Их общая площадь составит почти 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он уточнил, что в общей сложности в новых домах будет свыше 660 квартир с отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. На первых этажах будут размещены магазины, кафе, досуговые объекты, частные клиники.
Рядом с домами оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Будет организовано видеонаблюдение, добавляется в сообщении.