https://ria.ru/20250210/ovchinskiy-1998091462.html

Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации

Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации - РИА Новости, 10.02.2025

Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации

В шести районах Северо-Восточного округа Москвы идет строительство 13 домов по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек, рассказал министр... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:08:00+03:00

2025-02-10T09:08:00+03:00

2025-02-10T11:42:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В шести районах Северо-Восточного округа Москвы идет строительство 13 домов по программе реновации на месте расселенных пятиэтажек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В Северо-Восточном округе возводят 13 новостроек на месте сноса. Одним из лидеров по строящемуся жилью на таких площадках в СВАО является Лосиноостровский район. Два дома там появятся на Тайнинской улице, еще два – на Изумрудной. Их общая площадь составит почти 68 тысяч квадратных метров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он уточнил, что в общей сложности в новых домах будет свыше 660 квартир с отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. На первых этажах будут размещены магазины, кафе, досуговые объекты, частные клиники.Рядом с домами оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Будет организовано видеонаблюдение, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250206/moskva-1997629339.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский