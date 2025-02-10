https://ria.ru/20250210/opasnost-1998508344.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:34:00+03:00
2025-02-10T22:34:00+03:00
2025-02-10T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности."Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников