https://ria.ru/20250210/opasnost-1998504002.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:43:00+03:00
2025-02-10T21:43:00+03:00
2025-02-10T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, силы ПВО приведены в готовности