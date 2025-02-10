https://ria.ru/20250210/opasnost-1998504002.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 10.02.2025

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:43:00+03:00

2025-02-10T21:43:00+03:00

2025-02-10T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.

https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины