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Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ

Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ - РИА Новости, 10.02.2025

Объединенная система противовоздушной обороны государств-участников СНГ

Объединенная система противовоздушной обороны государств – участников Содружества (далее – ОС ПВО СНГ) является одной из самых востребованных и эффективных... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T03:01:00+03:00

2025-02-10T03:01:00+03:00

2025-02-10T03:01:00+03:00

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Объединенная система противовоздушной обороны государств – участников Содружества (далее – ОС ПВО СНГ) является одной из самых востребованных и эффективных систем многостороннего военного сотрудничества на постсоветском пространстве.Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств было подписано главами государств – участников СНГ 10 февраля 1995 года в городе Алма-Ата (Казахстан).В настоящее время в Соглашении участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран.Основными целями ОС ПВО СНГ являются надежная охрана воздушных границ государств-участников, предупреждение об угрозе/начале воздушно-космического нападения, защита важнейших объектов государств-участников от ударов с воздуха и из космоса.ОС ПВО СНГ объединяет силы и средства противовоздушной обороны государств-участников для совместного решения задач в интересах всех государств-участников.Силы и средства ПВО каждого из государств-участников решают задачи по противовоздушной обороне своих территорий самостоятельно и во взаимодействии с войсками противовоздушной обороны сопредельных государств-участников.Официальная информация о составе сил и средств Объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ не разглашается. Однако по данным открытых источников, в ОС ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы.Силы и средства включают: радиолокационные станции "Днепр" (Казахстан), "Волга" (Беларусь), "Воронеж-ВП" и другие; зенитные ракетные комплексы и системы С-200, С-300 "Фаворит", С-350 "Витязь", С-400 "Триумф", С-500 "Прометей" и ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"; самолеты истребительной авиации Су-27, Миг-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27, Ми-8.Часть сил и средств ОС ПВО осуществляет постоянное боевое дежурство по охране воздушных границ государств-участниковНепосредственное управление войсками и силами ПВО каждого государства-участника осуществляют командующие войсками ПВО этих государств. Координация действий сил и средств ОС ПВО осуществляется Центром управления ВКС РФ.Для согласования всех усилий по созданию и совершенствованию объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, координации действий войск и сил ОС ПВО СНГ в соответствии с базовым Соглашением от 10 февраля 1995 года образован и функционирует Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.Координационный комитет состоит из председателя, членов Координационного комитета – командующих (главнокомандующих) ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, СВО) государств – участников Соглашения, а также заместителя председателя и других должностных лиц, назначаемых по решению Совета министров обороны.Комитет является рабочим органом СМО СНГ, обеспечивающим национальную и коллективную безопасность воздушного пространства государств Содружества в мирное и военное время. Комитет организует и проводит целый комплекс практических мероприятий, направленных на совершенствование подготовки войск, защиты воздушного пространства, в том числе в регионах коллективной безопасности.Регулярно проводятся командно-штабные тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами ОС ПВО СНГ, в которых принимают участие оперативные группы главнокомандующих (командующих) ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, СВО), боевые расчеты центральных командных пунктов, командных пунктов объединений, соединений и воинских частей стран – участниц ОС ПВО СНГ, а также войска ПВО и силы авиации, выделенные в состав объединенной системы ПВО от этих государств.Важнейшим мероприятием боевой подготовки, ее кульминацией и реальной проверкой боеспособности ОС ПВО СНГ выступает совместное учение с боевой стрельбой "Боевое содружество". Впервые оно было проведено в сентябре 1998 года, с тех пор стало традиционным и проводится один раз в два года.В ходе учений отрабатываются совместное применение группировок авиации и войск ПВО государств – участников СНГ при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах. Среди других целей мероприятия – повышение уровня боевой слаженности войск ПВО, выявление проблемных вопросов совместного применения войск (сил) объединенной системы ПВО СНГ.В формате общего развития объединенной системы ПВО СНГ созданы и функционируют совместные системы противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности, что значительно повысило возможности защиты воздушного пространства государств-участников Соглашения.На современном этапе на первый план выходит задача сдерживания стратегических угроз военного характера, постепенно перемещающихся в воздушно-космическую и информационную сферы, создавая угрозу национальной безопасности всех стран СНГ.Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Евгений Клемезь отметил, что "развитие существующих форм применения и способов действий группировок войск определяет сегодня необходимость расширения перечня задач, решаемых объединенной системой ПВО СНГ, в число которых входит и развитие средств борьбы с беспилотниками, причем речь не только о ПВО и средствах РЭБ, но и сценариях воздушных схваток между дронами".По мнению экспертов, наличие и развитие объединенной системы ПВО СНГ выступает важнейшим компонентом обеспечения и укрепления военной безопасности государств Содружества. ОС ПВО играет важную роль в укреплении военного и военно-технического сотрудничества стран Содружества, способствует успешному развитию интеграционных процессов в других областях взаимодействия в формате СНГ.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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