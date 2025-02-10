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Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США - РИА Новости, 10.02.2025
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07:50 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998336311.html
Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США
Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США - РИА Новости, 10.02.2025
Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США
Секретариат ООН после смены власти в США занял "выжидательную позицию" по Украине: ждет, как флюгер, куда подует ветер, чтобы подстроиться, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:50:00+03:00
2025-02-10T07:50:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Секретариат ООН после смены власти в США занял "выжидательную позицию" по Украине: ждет, как флюгер, куда подует ветер, чтобы подстроиться, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя. "В секретариате ООН, как известно, численно доминируют представители западных государств. Мы с этим боремся, но пока факт остается фактом. Поэтому вполне естественно, что они самым внимательным образом следят за внутриполитическими раскладами в Вашингтоне и пытаются понять, в какую сторону дует ветер, чтобы, как флюгер, вовремя подстроиться. Я бы не сказал, что речь идет о каких-то существенных подвижках, скорее, об общей линии "не раздражать США", – отметил Небензя. Российский дипломат добавил, что от импульсивных и деструктивных шагов администрации экс-президента США Джо Байдена все "порядком устали", поэтому неудивительно, что с новой администрацией связывают какие-то новые надежды, а кто-то и вовсе опасения. "Как это будет выглядеть на практике – пока говорить рано. И в секретариате, по нашим впечатлениям, занимают выжидательную позицию, пока новая администрация определяется со своими приоритетами и в целом линией в отношении ООН. Ведь в свой первый срок (Дональд) Трамп ее, как известно, не жаловал", - констатировал он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334964.html
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сша, украина, россия, василий небензя, джо байден, оон
США, Украина, Россия, Василий Небензя, Джо Байден, ООН
Небензя рассказал о позиции ООН по Украине после смены власти в США

Небензя: секретариат ООН после смены власти в США занял выжидательную позицию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Небензя. Архивное фото. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Секретариат ООН после смены власти в США занял "выжидательную позицию" по Украине: ждет, как флюгер, куда подует ветер, чтобы подстроиться, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.
"В секретариате ООН, как известно, численно доминируют представители западных государств. Мы с этим боремся, но пока факт остается фактом. Поэтому вполне естественно, что они самым внимательным образом следят за внутриполитическими раскладами в Вашингтоне и пытаются понять, в какую сторону дует ветер, чтобы, как флюгер, вовремя подстроиться. Я бы не сказал, что речь идет о каких-то существенных подвижках, скорее, об общей линии "не раздражать США", – отметил Небензя.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН
07:02
Российский дипломат добавил, что от импульсивных и деструктивных шагов администрации экс-президента США Джо Байдена все "порядком устали", поэтому неудивительно, что с новой администрацией связывают какие-то новые надежды, а кто-то и вовсе опасения.
"Как это будет выглядеть на практике – пока говорить рано. И в секретариате, по нашим впечатлениям, занимают выжидательную позицию, пока новая администрация определяется со своими приоритетами и в целом линией в отношении ООН. Ведь в свой первый срок (Дональд) Трамп ее, как известно, не жаловал", - констатировал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя
07:18
 
СШАУкраинаРоссияВасилий НебензяДжо БайденООН
 
 
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