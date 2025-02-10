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У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя
ООН обладает "определенным переговорным потенциалом" для возможных контактов России и США по Украине, однако говорить об этом рано, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:18:00+03:00
2025-02-10T07:18:00+03:00
2025-02-10T07:18:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. ООН обладает "определенным переговорным потенциалом" для возможных контактов России и США по Украине, однако говорить об этом рано, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя. "ООН исторически задумывалась как площадка для разных контактов, мировая "точка сбора". Здесь представлены все члены мирового сообщества. Поэтому определенный переговорный потенциал у нее, наверное, есть. Но пока об этом говорить рано", – сказал Небензя, отвечая на вопрос о потенциале ООН как площадки для контактов Москвы и Вашингтона по Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с американским президентом Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html
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россия, украина, москва, василий небензя, владимир путин, дональд трамп, оон
Россия, Украина, Москва, Василий Небензя, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя
Небензя: у ООН есть переговорный потенциал для контактов России и США по Украине