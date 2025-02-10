Рейтинг@Mail.ru
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334964.html
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя
ООН обладает "определенным переговорным потенциалом" для возможных контактов России и США по Украине, однако говорить об этом рано, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:18:00+03:00
2025-02-10T07:18:00+03:00
россия
украина
москва
василий небензя
владимир путин
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 10 фев – РИА Новости. ООН обладает "определенным переговорным потенциалом" для возможных контактов России и США по Украине, однако говорить об этом рано, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя. "ООН исторически задумывалась как площадка для разных контактов, мировая "точка сбора". Здесь представлены все члены мирового сообщества. Поэтому определенный переговорный потенциал у нее, наверное, есть. Но пока об этом говорить рано", – сказал Небензя, отвечая на вопрос о потенциале ООН как площадки для контактов Москвы и Вашингтона по Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с американским президентом Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998334312.html
https://ria.ru/20250210/rossiya-1998333988.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, василий небензя, владимир путин, дональд трамп, оон
Россия, Украина, Москва, Василий Небензя, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
У ООН есть определенный переговорный потенциал по Украине, заявил Небензя

Небензя: у ООН есть переговорный потенциал для контактов России и США по Украине

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 10 фев – РИА Новости. ООН обладает "определенным переговорным потенциалом" для возможных контактов России и США по Украине, однако говорить об этом рано, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.
"ООН исторически задумывалась как площадка для разных контактов, мировая "точка сбора". Здесь представлены все члены мирового сообщества. Поэтому определенный переговорный потенциал у нее, наверное, есть. Но пока об этом говорить рано", – сказал Небензя, отвечая на вопрос о потенциале ООН как площадки для контактов Москвы и Вашингтона по Украине.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН
07:02
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с американским президентом Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине
06:57
 
РоссияУкраинаМоскваВасилий НебензяВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала