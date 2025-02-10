Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя
Небензя: Россия не получала конкретных сигналов от США по контактам по Украине
© AP Photo / Craig RuttleВасилий Небензя
© AP Photo / Craig Ruttle
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала, сообщил в интервью РИА Новости постпред при ООН Василий Небензя.
"Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало. Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал дипломат.
Небензя напомнил, что российские подходы по урегулированию кризиса хорошо известны, и в принципиальном плане они были озвучены президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Постпред отметил, что речь должна идти о надежных и юридически обязывающих договоренностях, которые устранят первопричины конфликта, а именно отказ НАТО от обязательств не расширяться на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины.
Кроме того, нужно закрепить новые реалии "на земле", добавил дипломат.
"Мы услышали заявления Дональда Трампа о том, что в период пребывания на посту Джо Байдена по Украине были совершены тяжелейшие ошибки. С этим сложно не согласиться. Упорное нежелание вникать в коренные причины кризиса и учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности послужили катализатором текущей ситуации. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим, заинтересована ли администрация Дональда Трампа устранять допущенные промахи", – заключил он.
Американский лидер Дональд Трамп ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Путин подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он указал, что Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.