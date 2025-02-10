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Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
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05:22 10.02.2025 (обновлено: 05:33 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998330721.html
Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя
Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя
Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:22:00+03:00
2025-02-10T05:33:00+03:00
россия
украина
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оон
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала, сообщил в интервью РИА Новости постпред при ООН Василий Небензя."Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало. Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал дипломат. Небензя напомнил, что российские подходы по урегулированию кризиса хорошо известны, и в принципиальном плане они были озвучены президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Постпред отметил, что речь должна идти о надежных и юридически обязывающих договоренностях, которые устранят первопричины конфликта, а именно отказ НАТО от обязательств не расширяться на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины.Кроме того, нужно закрепить новые реалии "на земле", добавил дипломат. "Мы услышали заявления Дональда Трампа о том, что в период пребывания на посту Джо Байдена по Украине были совершены тяжелейшие ошибки. С этим сложно не согласиться. Упорное нежелание вникать в коренные причины кризиса и учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности послужили катализатором текущей ситуации. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим, заинтересована ли администрация Дональда Трампа устранять допущенные промахи", – заключил он.Американский лидер Дональд Трамп ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Путин подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он указал, что Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998326032.html
https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html
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россия, украина, сша, василий небензя, дональд трамп, владимир путин, оон, нато
Россия, Украина, США, Василий Небензя, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, НАТО
Россия не получала "конкретных сигналов" от США по Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия не получала конкретных сигналов от США по контактам по Украине

© AP Photo / Craig RuttleВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Craig Ruttle
Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, однако "конкретных сигналов" по возобновлению контактов пока не получала, сообщил в интервью РИА Новости постпред при ООН Василий Небензя.
"Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе. Что касается конкретных сигналов по возобновлению контактов, в том числе по ситуации вокруг Украины, то их пока не поступало. Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги", – сказал дипломат.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной
03:05
Небензя напомнил, что российские подходы по урегулированию кризиса хорошо известны, и в принципиальном плане они были озвучены президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Постпред отметил, что речь должна идти о надежных и юридически обязывающих договоренностях, которые устранят первопричины конфликта, а именно отказ НАТО от обязательств не расширяться на восток и нарушение прав русскоязычных граждан Украины.
Кроме того, нужно закрепить новые реалии "на земле", добавил дипломат.
"Мы услышали заявления Дональда Трампа о том, что в период пребывания на посту Джо Байдена по Украине были совершены тяжелейшие ошибки. С этим сложно не согласиться. Упорное нежелание вникать в коренные причины кризиса и учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности послужили катализатором текущей ситуации. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим, заинтересована ли администрация Дональда Трампа устранять допущенные промахи", – заключил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
Вчера, 11:31
Американский лидер Дональд Трамп ранее несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Путин подчеркивал, что целью урегулирования на Украине должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он указал, что Москва будет и впредь бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По его словам, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский не имеет права ничего подписывать из-за своей нелегитимности.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Небензя назвал условие для контактов с США по Украине
Вчера, 14:05
 
РоссияУкраинаСШАВасилий НебензяДональд ТрампВладимир ПутинООННАТО
 
 
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