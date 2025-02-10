https://ria.ru/20250210/moshenniki-1998319335.html
Адвокат предупредил о риске стать жертвой кредитных мошенников
Адвокат предупредил о риске стать жертвой кредитных мошенников - РИА Новости, 10.02.2025
Адвокат предупредил о риске стать жертвой кредитных мошенников
Большое количество финансовых организаций в России готовы выдать кредит в короткие сроки без серьезной проверки заемщика, что открывает широкие возможности для... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:17:00+03:00
2025-02-10T02:17:00+03:00
2025-02-10T02:17:00+03:00
экономика
россия
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Большое количество финансовых организаций в России готовы выдать кредит в короткие сроки без серьезной проверки заемщика, что открывает широкие возможности для мошенников, сообщил агентству “Прайм” адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL.“Эффективность проверки банками транзакций своих клиентов действительно оставляет пока желать лучшего, что преимущественно связано с несовершенством способов и методологии проверки”, — предупредил юрист.Горьков отметил также, что пока нет практики привлечения банков к ответственности в подобных ситуациях.Если гражданин узнал, что на него оформили кредит без его ведома, нужно немедленно связаться со службой безопасности банка, а также юристом, подчеркнул адвокат.
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экономика, россия, мошенничество, мошенники
Экономика, Россия, Мошенничество, мошенники
Адвокат предупредил о риске стать жертвой кредитных мошенников
Адвокат Горьков: мошенники пользуются выдачей кредитов без проверки заемщиков