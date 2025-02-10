https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 10.02.2025

На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве

Уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:26:00+03:00

2025-02-10T11:26:00+03:00

2025-02-10T11:42:00+03:00

происшествия

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ", фигурант арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ"… В отношении него возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.Оперативники установили, что, будучи начальником 547-го военного представительства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России (мошенничество) и статье 290 УК России (получение взятки), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.В середине января СК РФ сообщил о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10 ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.

https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html

https://ria.ru/20241108/arest-1982756738.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)