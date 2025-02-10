https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html
На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве
На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве - РИА Новости, 10.02.2025
На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве
Уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:26:00+03:00
2025-02-10T11:26:00+03:00
2025-02-10T11:42:00+03:00
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ", фигурант арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ"… В отношении него возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.Оперативники установили, что, будучи начальником 547-го военного представительства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России (мошенничество) и статье 290 УК России (получение взятки), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.В середине января СК РФ сообщил о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10 ГПЗ") Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.
https://ria.ru/20241217/sledstvie-1989581695.html
https://ria.ru/20241108/arest-1982756738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве
На экс-сотрудника Минобороны завели дело о мошенничестве при выполнении ГОЗ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на экс-сотрудника Минобороны за мошенничество при выполнении государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ", фигурант арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"Задокументирована причастность бывшего начальника военного представительства Минобороны России к хищению денежных средств государственного оборонного заказа на подшипниковых заводах, в том числе на ростовском ООО "10 ГПЗ"… В отношении него возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что, будучи начальником 547-го военного представительства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статье 159 УК России
(мошенничество) и статье 290 УК России (получение взятки), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.
В середине января СК
РФ сообщил о задержании и аресте экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ООО "10 ГПЗ") Николая Борисова
по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе путем завышения цен на продукцию и подлога документов.