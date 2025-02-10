https://ria.ru/20250210/minoborony-1998695243.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в сводке... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-10T13:56:00+03:00

2025-02-10T13:56:00+03:00

2025-02-11T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Суджа", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах восьми населённых пунктов Курской области, а также восьми населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)