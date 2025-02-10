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Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.02.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в сводке... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-10T13:56:00+03:00
2025-02-10T13:56:00+03:00
2025-02-11T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, говорится в сводке Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Суджа", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах восьми населённых пунктов Курской области, а также восьми населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" нанесли поражение 17 бригадам ВСУ в Курской области
МО РФ: "Север" нанес поражение ВСУ у 14 населенных пунктов в Курской области