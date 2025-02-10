https://ria.ru/20250210/minoborony-1998330153.html

Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ

Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025

Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ

Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T05:08:00+03:00

2025-02-10T05:08:00+03:00

2025-02-10T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что артиллеристы нанесли огонь по противнику из пушек калибром 152 миллиметра на расстояние более 20 километров. "Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов", - добавили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998324016.html

https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998330037.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)