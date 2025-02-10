https://ria.ru/20250210/minoborony-1998330153.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:08:00+03:00
2025-02-10T05:08:00+03:00
2025-02-10T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:116:3291:1967_1920x0_80_0_0_2db7f761edf3d50357ffa0aa83a8c26d.jpg
ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что артиллеристы нанесли огонь по противнику из пушек калибром 152 миллиметра на расстояние более 20 километров. "Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов", - добавили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.
https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998324016.html
https://ria.ru/20250210/spetsoperatsiya-1998330037.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e661322a39c3371f0afabe977f444c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ
Минобороны: Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ