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Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025
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05:08 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/minoborony-1998330153.html
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.02.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T05:08:00+03:00
2025-02-10T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", - сообщили в МО. Уточняется, что артиллеристы нанесли огонь по противнику из пушек калибром 152 миллиметра на расстояние более 20 километров. "Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов", - добавили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.
https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998324016.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ

Минобороны: Артиллеристы "Запада" уничтожили пехоту и опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированный взводный опорный пункт, скопление военной техники и живой силы ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО", - сообщили в МО.
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Уточняется, что артиллеристы нанесли огонь по противнику из пушек калибром 152 миллиметра на расстояние более 20 километров.
"Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов", - добавили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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