https://ria.ru/20250210/merts-1998321274.html

Мерц хотел бы общую с США стратегию по конфликту на Украине

Мерц хотел бы общую с США стратегию по конфликту на Украине - РИА Новости, 10.02.2025

Мерц хотел бы общую с США стратегию по конфликту на Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хотел бы, чтобы Европа и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:01:00+03:00

2025-02-10T01:01:00+03:00

2025-02-10T01:01:00+03:00

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фридрих мерц

олаф шольц

дональд трамп

левая (партия)

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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц хотел бы, чтобы Европа и США выработали совместную стратегию для решения конфликта на Украине. "Было бы хорошо, если бы европейцы имели единое мнение, и, возможно, даже вместе с Америкой выработали общую стратегию", - заявил Мерц в ходе предвыборных теледебатов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в эфире второго немецкого канала ZDF, отвечая на вопрос, видит ли он возможность для более быстрого решения украинского конфликта и как он относится к тому, если лидер США Дональд Трамп будет его инициировать. "Сейчас нужно дождаться, что планирует американское правительство. Якобы на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности они собираются предложить свои идеи. Я встречусь с американской делегацией. Мне очень интересно, что они предложат. Без Америки не обойтись, но это не должно происходить за спинами Украины", - отметил Мерц. Ежегодная конференция по безопасности пройдет в Мюнхене 14-16 февраля. Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог опроверг сообщения западных СМИ, заявив, что план США по урегулированию украинского конфликта не будет представлен им на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности. Он добавил, что представить подобный план может только американский лидер. В воскресенье состоялись теледебаты Шольца и Мерца на ТВ. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за "Левую партию" - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.

https://ria.ru/20250210/merts-1998319991.html

https://ria.ru/20250210/sholts-1998320813.html

сша

германия

украина

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в мире, сша, германия, украина, фридрих мерц, олаф шольц, дональд трамп, левая (партия), хдс/хсс