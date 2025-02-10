https://ria.ru/20250210/medalisty-1998484113.html

Вологодские компании взяли 50 золотых медалей на "Продэкспо – 2025"

Вологодские компании взяли 50 золотых медалей на "Продэкспо – 2025" - РИА Новости, 10.02.2025

Вологодские компании взяли 50 золотых медалей на "Продэкспо – 2025"

Компании Вологодской области завоевали 50 золотых медалей и два гран-при на Международной выставке в сфере пищевой промышленности "Продэкспо – 2025", которая... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:43:00+03:00

2025-02-10T18:43:00+03:00

2025-02-10T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Компании Вологодской области завоевали 50 золотых медалей и два гран-при на Международной выставке в сфере пищевой промышленности "Продэкспо – 2025", которая прошла в Москве, сообщает пресс-служба губернатора региона. "Вологодские компании взяли высшие награды: 50 золотых медалей и два гран-при. Это беспрецедентный результат для региона. На конкурс наши производители представили 52 вида продукции — от молочной классики до осетровой икры и кондитерских изделий. И все вологодские продукты были отмечены на высоком уровне. Мы не просто участвуем, мы закрепляем позиции. Наша продукция и знак "Настоящий Вологодский продукт" — это гарантия качества. Вологодские продукты знают, ценят и выбирают не только в России, но и за границей", – отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В частности, золотыми наградами в рамках конкурсной программы были отмечены ОАО "Северное Молоко", Сухонский молочный комбинат, Учебно-опытный молочный завод Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина, молокозавод "Устюгмолоко", Череповецкий молочный комбинат, СППК "Вкус Севера", ЗАО "Кондитерская фабрика", ИП Кислицына М.В., ООО "Шакрил", Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, ООО "СЕРЕНАТА", ООО "Русагрообъединение", Череповецкий мясокомбинат и рыботоварная фирма "Диана". Кроме того, рыботоварная фирма "Диана" стала обладателем гран-при. Эту же награду получила и кондитерская фабрика "АтАг". "Производители провели 830 переговоров по расширению географии поставок, продвижению продукции в популярных торговых сетях и поставке ингредиентов. Отмечу, что вологодская продукция заинтересовала Китай, Иран, Сербию, Турцию, Венесуэлу, Армению, Азербайджан", – добавил Филимонов. В результате переговоров 363 договоренности были взяты в дальнейшую проработку. А "Череповецкий мясокомбинат" сразу на выставке заключил контракт на поставку консервов и уже готовит к отправке в Москву первую партию мясной продукции на общую сумму шесть миллионов рублей. В рамках выставки представители Вологодской области также провели несколько важных встреч. Так, первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко обсудил с руководством X5 Групп возможность запуска пилотного проекта по развитию торговых точек потребкооперации. Такое сотрудничество позволит решить вопросы с товарооборотом, логистикой, кадрами и повысить уровень обслуживания.

https://ria.ru/20250207/zhestyannikov-1998002624.html

https://ria.ru/20250129/vologda-1996101943.html

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вологодская область, москва, россия, георгий филимонов