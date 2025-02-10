https://ria.ru/20250210/liviya-1998368162.html

Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази

Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази - РИА Новости, 10.02.2025

Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази

Восстановление генерального консульства РФ в ливийском городе Бенгази является насущной необходимостью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии Айдар РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:34:00+03:00

2025-02-10T11:34:00+03:00

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КАИР, 10 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Восстановление генерального консульства РФ в ливийском городе Бенгази является насущной необходимостью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин."Восстановление генерального консульства в Бенгази – очевидный следующий шаг в процессе возвращения России в Ливию вслед за переездом посольства в Триполи. Сегодня возвращение в Бенгази – насущная необходимость", - сказал Аганин.Дипломат подчеркнул, что в восточной части Ливии проживают российские граждане, которые имеют полное право на предоставление государственных услуг в более комфортных условиях, нежели преодоление тысячи километров. Также он отметил, что на востоке страны есть ливийцы, желающие учиться и лечиться в России."В Бенгази нас ждут тысячи человек, и мы, конечно же, там появимся", - сказал Аганин.Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщал РИА Новости, что Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази. Российское посольство в ливийской столице Триполи полностью возобновило работу в августе 2023 года.

https://ria.ru/20241019/livija-1978896390.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991407965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, ливия, бенгази