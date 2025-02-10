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Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази
Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази - РИА Новости, 10.02.2025
Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази
Восстановление генерального консульства РФ в ливийском городе Бенгази является насущной необходимостью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии Айдар РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:34:00+03:00
2025-02-10T11:34:00+03:00
2025-02-10T11:39:00+03:00
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КАИР, 10 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Восстановление генерального консульства РФ в ливийском городе Бенгази является насущной необходимостью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин."Восстановление генерального консульства в Бенгази – очевидный следующий шаг в процессе возвращения России в Ливию вслед за переездом посольства в Триполи. Сегодня возвращение в Бенгази – насущная необходимость", - сказал Аганин.Дипломат подчеркнул, что в восточной части Ливии проживают российские граждане, которые имеют полное право на предоставление государственных услуг в более комфортных условиях, нежели преодоление тысячи километров. Также он отметил, что на востоке страны есть ливийцы, желающие учиться и лечиться в России."В Бенгази нас ждут тысячи человек, и мы, конечно же, там появимся", - сказал Аганин.Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщал РИА Новости, что Россия согласовывает с властями Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази. Российское посольство в ливийской столице Триполи полностью возобновило работу в августе 2023 года.
https://ria.ru/20241019/livija-1978896390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ливия, бенгази
В мире, Россия, Ливия, Бенгази
Посол в Ливии призвал восстановить генконсульство России в Бенгази
Посол Аганин назвал восстановление генконсульства России в Бенгази необходимым
КАИР, 10 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Восстановление генерального консульства РФ в ливийском городе Бенгази является насущной необходимостью, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливии Айдар Аганин.
"Восстановление генерального консульства в Бенгази – очевидный следующий шаг в процессе возвращения России в Ливию вслед за переездом посольства в Триполи. Сегодня возвращение в Бенгази – насущная необходимость", - сказал Аганин
.
Дипломат подчеркнул, что в восточной части Ливии проживают российские граждане, которые имеют полное право на предоставление государственных услуг в более комфортных условиях, нежели преодоление тысячи километров. Также он отметил, что на востоке страны есть ливийцы, желающие учиться и лечиться в России.
"В Бенгази нас ждут тысячи человек, и мы, конечно же, там появимся", - сказал Аганин.
Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак
сообщал РИА Новости, что Россия
согласовывает с властями Ливии
детали открытия генконсульства в Бенгази
. Российское посольство в ливийской столице Триполи
полностью возобновило работу в августе 2023 года.