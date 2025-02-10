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Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС - РИА Новости, 10.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/liksutov-1998345215.html
Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС
Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС - РИА Новости, 10.02.2025
Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС
Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в январе-октябре 2024 года в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T10:13:00+03:00
2025-02-10T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в январе-октябре 2024 года в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям при выходе на зарубежные рынки. Особое внимание направлено на расширение поставок промышленной продукции московского производства в страны БРИКС. Сегодня крупнейшие торговые партнеры столицы в объединении — это Китай (на его долю приходится более 35% столичного несырьевого неэнергетического экспорта), а также Индия, куда направлено свыше 15% столичных поставок. Для развития товарооборота с этими странами на 2025 год утверждены программы четырех международных мероприятий", — привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.В частности, в Китай поставляют свою продукцию авиационная, химическая и строительная промышленность Москвы, экспортируются также товары приборостроения и энергомашиностроения. Популярны среди китайских потребителей и мясная продукция, шоколад, бакалея, пшеничная мука, овсяные хлопья, товары для здорового питания. В свою очередь, в Индию экспортируется продукция приборостроения, машиностроения и микроэлектроники.Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил роль центра поддержки экспорта “Моспром”, оказывающего помощь московским компаниям в их внешнеэкономической деятельности."За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции проводят b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями столичной продукции за рубежом, в частности в странах БРИКС", — подчеркнул Гарбузов.Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС

Ликсутов: на Китай и Индию пришлось более половины экспорта РФ в страны БРИКС

© Фото : пресс-служба ДИППБолее половины экспорта промышленных предприятий Москвы в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию
Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в январе-октябре 2024 года в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям при выходе на зарубежные рынки. Особое внимание направлено на расширение поставок промышленной продукции московского производства в страны БРИКС. Сегодня крупнейшие торговые партнеры столицы в объединении — это Китай (на его долю приходится более 35% столичного несырьевого неэнергетического экспорта), а также Индия, куда направлено свыше 15% столичных поставок. Для развития товарооборота с этими странами на 2025 год утверждены программы четырех международных мероприятий", — привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.
В частности, в Китай поставляют свою продукцию авиационная, химическая и строительная промышленность Москвы, экспортируются также товары приборостроения и энергомашиностроения. Популярны среди китайских потребителей и мясная продукция, шоколад, бакалея, пшеничная мука, овсяные хлопья, товары для здорового питания. В свою очередь, в Индию экспортируется продукция приборостроения, машиностроения и микроэлектроники.
Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил роль центра поддержки экспорта “Моспром”, оказывающего помощь московским компаниям в их внешнеэкономической деятельности.
"За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции проводят b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями столичной продукции за рубежом, в частности в странах БРИКС", — подчеркнул Гарбузов.
Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
В Москве пройдут бизнес-семинары для промышленников и инвесторов - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Ликсутов: в Москве пройдут бизнес-семинары для промышленников и инвесторов
7 февраля, 12:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
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