https://ria.ru/20250210/liksutov-1998345215.html

Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС

Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС - РИА Новости, 10.02.2025

Ликсутов: на Китай и Индию пришлось 50% экспорта Москвы в страны БРИКС

Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в январе-октябре 2024 года в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:13:00+03:00

2025-02-10T10:13:00+03:00

2025-02-10T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более половины экспорта промышленных предприятий Москвы в январе-октябре 2024 года в страны БРИКС пришлось на Китай и Индию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям при выходе на зарубежные рынки. Особое внимание направлено на расширение поставок промышленной продукции московского производства в страны БРИКС. Сегодня крупнейшие торговые партнеры столицы в объединении — это Китай (на его долю приходится более 35% столичного несырьевого неэнергетического экспорта), а также Индия, куда направлено свыше 15% столичных поставок. Для развития товарооборота с этими странами на 2025 год утверждены программы четырех международных мероприятий", — привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики.В частности, в Китай поставляют свою продукцию авиационная, химическая и строительная промышленность Москвы, экспортируются также товары приборостроения и энергомашиностроения. Популярны среди китайских потребителей и мясная продукция, шоколад, бакалея, пшеничная мука, овсяные хлопья, товары для здорового питания. В свою очередь, в Индию экспортируется продукция приборостроения, машиностроения и микроэлектроники.Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил роль центра поддержки экспорта “Моспром”, оказывающего помощь московским компаниям в их внешнеэкономической деятельности."За счет поддержки центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции проводят b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями столичной продукции за рубежом, в частности в странах БРИКС", — подчеркнул Гарбузов.Также московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250207/liksutov-1997918625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60