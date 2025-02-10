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В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kreml-1998379513.html
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий - РИА Новости, 10.02.2025
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий
Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами режима (Владимира Зеленского - ред.)", - сказал он журналистам.
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россия, курская область, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий

Песков: Россия помогает жителям оккупированных территорий в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами режима (Владимира Зеленского - ред.)", - сказал он журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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