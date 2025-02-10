https://ria.ru/20250210/kreml-1998379513.html

В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий

В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий - РИА Новости, 10.02.2025

В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий

Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий песков

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами режима (Владимира Зеленского - ред.)", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины