https://ria.ru/20250210/kreml-1998379513.html
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий - РИА Новости, 10.02.2025
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий
Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия делает все возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированных ВСУ территориях Курской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на территории, которая сейчас оккупирована силами режима (Владимира Зеленского - ред.)", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Кремле рассказали о помощи жителям оккупированных ВСУ территорий
Песков: Россия помогает жителям оккупированных территорий в Курской области