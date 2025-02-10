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Глава ПМР поблагодарил Россию за помощь в поставках газа - РИА Новости, 10.02.2025
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14:08 10.02.2025 (обновлено: 14:23 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/krasnoselskiy-1998411171.html
Глава ПМР поблагодарил Россию за помощь в поставках газа
Глава ПМР поблагодарил Россию за помощь в поставках газа - РИА Новости, 10.02.2025
Глава ПМР поблагодарил Россию за помощь в поставках газа
Венгерская поставка газа в Приднестровье стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке, сообщил в понедельник глава непризнанной... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:08:00+03:00
2025-02-10T14:23:00+03:00
россия
в мире
молдавия
кишинев
украина
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
молдовагаз
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Венгерская поставка газа в Приднестровье стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке, сообщил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский."Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии "Молдовагаз". Не могу не отметить принятое молдавской комиссией по ЧС положительное решение на этот счет. Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.Глава ПМР также отметил, что Приднестровье будет обеспечена газом, а энергосистема стабилизируется. "С 1 по 10 февраля в республику поступило в качестве меры поддержки 26,275 млн кубов. Этот ресурс был использован для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса. Мы признательны должностным лицам Евросоюза за оказанное содействие, которое позволило на данном этапе восстановить энергосистему республики", - добавил Красносельский.Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, в жилые дома поступает тепло.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html
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россия, в мире, молдавия, кишинев, украина, министерство энергетики рф (минэнерго россии), молдовагаз, вадим красносельский, евросоюз, транзит газа через украину
Россия, В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Молдовагаз, Вадим Красносельский, Евросоюз, транзит газа через Украину
Глава ПМР поблагодарил Россию за помощь в поставках газа

Красносельский: поставки газа в ПМР стали возможны при поддержке России

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Венгерская поставка газа в Приднестровье стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке, сообщил в понедельник глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии "Молдовагаз". Не могу не отметить принятое молдавской комиссией по ЧС положительное решение на этот счет. Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей Министерства энергетики РФ за помощь", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
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Глава ПМР также отметил, что Приднестровье будет обеспечена газом, а энергосистема стабилизируется. "С 1 по 10 февраля в республику поступило в качестве меры поддержки 26,275 млн кубов. Этот ресурс был использован для обеспечения газо-, тепло- и электроснабжения граждан, малого и среднего бизнеса. Мы признательны должностным лицам Евросоюза за оказанное содействие, которое позволило на данном этапе восстановить энергосистему республики", - добавил Красносельский.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, в жилые дома поступает тепло.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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