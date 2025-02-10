https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998463122.html

Повреждения дома от БПЛА в Краснодаре восстановит управляющая компания

Повреждения дома от БПЛА в Краснодаре восстановит управляющая компания - РИА Новости, 10.02.2025

Повреждения дома от БПЛА в Краснодаре восстановит управляющая компания

Двери на лестничных площадках и переходных балконах, а также технические помещения на крыше, поврежденные после падения обломков украинского беспилотника на... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:20:00+03:00

2025-02-10T17:20:00+03:00

2025-02-10T17:20:00+03:00

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Двери на лестничных площадках и переходных балконах, а также технические помещения на крыше, поврежденные после падения обломков украинского беспилотника на многоэтажный дом в Краснодаре, восстановит управляющая компания (УК), сообщили в пресс-службе городской администрации. В ночь на понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. По словам мэра города Евгения Наумова, пострадавших нет. Обломки упали только на технические помещения на крыше. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме. "В ЖК "Центральном" управляющая компания с утра приступила к восстановлению дверей на лестничных площадках и переходных балконах, которые пострадали в результате атаки БПЛА. Производится уборка мусора. Технические помещения на крыше также восстановит УК. Работы контролирует управление по жилищным вопросам администрации Краснодара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998415271.html

краснодар

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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев