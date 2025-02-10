https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html

Житель оккупированного ВСУ Красноармейска шокировал европейцев

Житель оккупированного ВСУ Красноармейска шокировал европейцев - РИА Новости, 10.02.2025

Житель оккупированного ВСУ Красноармейска шокировал европейцев

Житель оккупированного ВСУ Красноармейска в беседе с журналистами Euronews отказался покидать родной дом, заявив, что считает себя русским, несмотря на... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:15:00+03:00

2025-02-10T07:15:00+03:00

2025-02-10T07:46:00+03:00

в мире

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Житель оккупированного ВСУ Красноармейска в беседе с журналистами Euronews отказался покидать родной дом, заявив, что считает себя русским, несмотря на украинское гражданство.Корреспонденты европейского телеканала сняли репортаж в Красноармейске, в котором рассказали о том, чем живет город, и опросили местных жителей, не страшно ли им находиться в зоне боевых действий.Один из местных жителей, отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли он "захвата русскими войсками Покровска (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.)", ответил, что "это такие же русские", как и все жители города."По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все", — заявил местный житель.На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Володацкий заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области.Он отметил, что российские войска уже взяли Красноармейск в клещи, перерезают транспортные коммуникации по поставкам, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.При этом, по словам депутата, чтобы сберечь солдат, российские военные не идут в лобовую, а применяют особую тактику.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20250207/vsu-1997900500.html

https://ria.ru/20250208/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250207/vsu-1998032288.html

красноармейск

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в мире, красноармейск, вооруженные силы украины