Житель оккупированного ВСУ Красноармейска шокировал европейцев
Житель Красноармейска заявил европейским журналистам, что в городе все русские
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМужчина на улице Красноармейска (Покровска)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мужчина на улице Красноармейска (Покровска). Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Житель оккупированного ВСУ Красноармейска в беседе с журналистами Euronews отказался покидать родной дом, заявив, что считает себя русским, несмотря на украинское гражданство.
Корреспонденты европейского телеканала сняли репортаж в Красноармейске, в котором рассказали о том, чем живет город, и опросили местных жителей, не страшно ли им находиться в зоне боевых действий.
Один из местных жителей, отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли он "захвата русскими войсками Покровска (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.)", ответил, что "это такие же русские", как и все жители города.
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"По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все", — заявил местный житель.
На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Володацкий заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области.
Он отметил, что российские войска уже взяли Красноармейск в клещи, перерезают транспортные коммуникации по поставкам, чтобы лишить находящиеся в городе подразделения ВСУ поставок вооружений, питания и топлива.
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При этом, по словам депутата, чтобы сберечь солдат, российские военные не идут в лобовую, а применяют особую тактику.
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