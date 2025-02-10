https://ria.ru/20250210/kosovo-1998369506.html

Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется

Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется - РИА Новости, 10.02.2025

Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется

Отрыв националистического движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера" Альбин Курти от оппозиции сохраняется, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:40:00+03:00

2025-02-10T11:40:00+03:00

2025-02-10T11:40:00+03:00

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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Отрыв националистического движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера" Альбин Курти от оппозиции сохраняется, свидетельствуют данные ЦИК самопровозглашенного Косово с 88% участков. На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений. "Премьер" в ночь на понедельник уже заявил о победе на выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". Согласно данным Центральной избирательной комиссии с 88,04% участков, "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 41,29% поддержки избирателей. Оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 21,83%. Умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,75%. Избирательный ценз преодолевает с 7,68% голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная - "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово и поздравил их с этим результатом. По последним данным ЦИК, "Сербский список" получает 3,96%, но как партия нацменьшинства не должен преодолевать 5% ценз, 10 мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов. На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году "Сербский список" получил девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству, как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию. Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка".

https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html

https://ria.ru/20241207/kosovo-1987839547.html

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в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, хашим тачи, александр вучич, нато