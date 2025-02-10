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Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется - РИА Новости, 10.02.2025
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11:40 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/kosovo-1998369506.html
Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется
Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется - РИА Новости, 10.02.2025
Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется
Отрыв националистического движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера" Альбин Курти от оппозиции сохраняется, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:40:00+03:00
2025-02-10T11:40:00+03:00
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Отрыв националистического движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера" Альбин Курти от оппозиции сохраняется, свидетельствуют данные ЦИК самопровозглашенного Косово с 88% участков. На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений. "Премьер" в ночь на понедельник уже заявил о победе на выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства". Согласно данным Центральной избирательной комиссии с 88,04% участков, "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 41,29% поддержки избирателей. Оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 21,83%. Умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,75%. Избирательный ценз преодолевает с 7,68% голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная - "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово и поздравил их с этим результатом. По последним данным ЦИК, "Сербский список" получает 3,96%, но как партия нацменьшинства не должен преодолевать 5% ценз, 10 мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов. На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году "Сербский список" получил девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству, как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию. Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка".
https://ria.ru/20250207/tramp-1998014560.html
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в мире, косово, белград (город), гаага, альбин курти, хашим тачи, александр вучич, нато
В мире, Косово, Белград (город), Гаага, Альбин Курти, Хашим Тачи, Александр Вучич, НАТО
Отрыв партии "премьера" Косово от оппозиции на выборах сохраняется

ЦИК Косово: отрыв движения "Самоопределение" от оппозиции сохраняется

© AP Photo / Visar KryeziuПремьер-министр Косова Альбин Курти
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Visar Kryeziu
Премьер-министр Косова Альбин Курти. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Отрыв националистического движения "Самоопределение" косовоалбанского "премьера" Альбин Курти от оппозиции сохраняется, свидетельствуют данные ЦИК самопровозглашенного Косово с 88% участков.
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в воскресенье правом голоса обладали около 2 миллионов человек. Волеизъявление проходило без значимых инцидентов. За 120 мест в "заксобрании" Косово боролись 28 партий и движений. "Премьер" в ночь на понедельник уже заявил о победе на выборах в "парламент" и намерении сформировать новый состав "правительства".
Вид на столицу Косово - Приштину - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Спецпосланник Трампа заявил о низком уровне отношений с Косово
7 февраля, 16:35
Согласно данным Центральной избирательной комиссии с 88,04% участков, "Самоопределение", известное трениями с официальным Белградом и жесткой линией в отношении косовских сербов, получает 41,29% поддержки избирателей.
Оппозиционная Демократическая партия Косово (PDK), сформированная бывшими албанскими полевыми командирами, чьи лидеры - "экс-президент" Хашим Тачи и "экс-спикер парламента" Кадри Весели - находятся под судом в Гааге за военные преступления, получает 21,83%. Умеренный еврореформистский Демократический союз Косово (LDK) набирает 17,75%. Избирательный ценз преодолевает с 7,68% голосов и "Альянс за будущее Косово" Рамуша Харадиная - "экс-премьера" и бывшего полевого командира освободительной армии Косово, который жестко критикует нынешние власти и настаивает на скорейшем вступлении в НАТО.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ночь на понедельник, что крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" получила все 10 мандатов из отведенных для сербского нацменьшинства в 120-местном "парламенте" Косово и поздравил их с этим результатом. По последним данным ЦИК, "Сербский список" получает 3,96%, но как партия нацменьшинства не должен преодолевать 5% ценз, 10 мест в косовском "парламенте", распределяются между сербскими партиями по итогам выборов.
На выборах в "парламент" самопровозглашенного Косово в 2014 году "Сербский список" получил девять из десяти мест, отведенных сербскому нацменьшинству, как и в 2017 году, и вошла в правящую в Приштине коалицию. В 2019 году крупнейшей партии косовских сербов достались все десять из десяти мандатов, как и на выборах 2021 года, но в 2022 году она ушла в оппозицию.
Остальные пять партий, представляющих косовских сербов, не имеют поддержки официального Белграда и строили кампанию на критике "Сербского списка".
Хашим Тачи - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Экс-президента" Косово обвинили в препятствовании судебному процессу
7 декабря 2024, 00:53
 
В миреКосовоБелград (город)ГаагаАльбин КуртиХашим ТачиАлександр ВучичНАТО
 
 
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